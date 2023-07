Algérie: Journées du théâtre méditerranéen - Tomber de rideau après 5 jours de représentations

ORAN — Le rideau est tombé, mercredi au théâtre régional "Abdelkader Alloula" sur la 2e édition des Journées du théâtre méditerranéen. Le public qui a répondu présent, a admiré, cinq jours durant, les œuvres des troupes théâtrales ayant animé ce rendez-vous.

Cette manifestation a connu un succès artistique et organisationnel, des troupes de quatre pays méditerranéens ont participé sur la scène du Théâtre régional d'Oran, proposant des pièces intéressantes lors de ce rendez-vous, marqué par une présence distinguée du public, a souligné à l'APS le Directeur du Théâtre régional, Mourad Senouci, en marge de la cérémonie de clôture de la deuxième édition des Journées du Théâtre Méditerranéen.

Cette manifestation a vu la présentation de cinq pièces, l'Algérie ayant participé avec deux représentations, la première "El Azeb" écrite et mise en scène par Moulay Meliani Mohammed Mourad, et la deuxième intitulée "la dernière Halqa" de la troupe de Sidi Bel Abbes, qui a fait voyager le public vers les mondes des "Goualine" et de la Halqa qui est l'un des affluents du patrimoine algérien.

Le public a apprécié un spectacle venu de Tunisie, "Hadith Tarakoun" du réalisateur Saber El -Hami, qui a traité, à travers des personnalités artistiques, un voyage à la recherche du bonheur et d'une vie confortable dans une société régie par les coutumes et les traditions, ainsi qu'un monodrame intitulé "Taha" du réalisateur français Sylvain Machak, qui raconte l'histoire de feu l'écrivain et poète palestinien Taha Mohamed, la fermeté et la lutte du peuple palestinien face aux pratiques oppressives de l'entité sioniste.

La représentation théâtrale italienne "Le dernier été", mise en scène par Chiara Caligri a reconstitué le souvenir de l'assassinat des deux juges italiens, Falcone Giovanni et Paolo Borsellino, par la mafia en 1992, tout en mettant en lumière l'amitié qui les liait.

Bonne note au public

Ce qui a distingué ce festival était la présence "remarquable" du public, qui suivait les oeuvres théâtrales. Les familles Oranaises prenaient l'initiative d'accueillir des comédiens chez eux et d'organiser des mini-soirées au théâtre en l'honneur des invités de la manifestation pour savourer les célèbres confiseries traditionnelles de la ville d'Oran.

Dans ce cadre, la réalisatrice italienne Chiara Caligri a déclaré: "les journées méditerranéennes ont été une occasion pour vivre de nouvelles expériences artistiques et découvrir aussi un public merveilleux".

Pour sa part, la comédienne de théâtre tunisienne Yousra Benali a affirmé que "la Fondation du Théâtre Régional fait un grand effort pour consolider la culture théâtrale auprès du public, et c'est ce qui manque dans certaines régions arabes".

De son côté, l'acteur français Sylvain Machak a indiqué que "Cet événement a été l'occasion d'échanger des expériences avec d'autres troupes théâtrales, ce qui m'a permis de découvrir la chaleur de ce public merveilleux qui respire le théâtre. Oran est vraiment la ville de l'art et du théâtre".

Dans le même contexte, le Directeur du Théâtre régional, Mourad Senouci, a indiqué que les Journées du Théâtre méditerranéen ont attiré 2.000 spectateurs tout au long des six jours de cette manifestation, soulignant, d'autre part, que le coût de cette manifestation théâtrale a été estimé à 2,5 millions DA, dont 50 % provenaient des revenus de la billetterie du premier semestre de l'année en cours, le reste étant de la publicité des sponsors.

Ce rendez-vous annuel reste un soutien au mouvement associatif dont Ahl El-Fen, qui a animé la cérémonie d'ouverture "Houlm Chab", qui a mis en exergue les habits traditionnels de cette manifestation, "bel horizon" qui a organisé des sorties touristiques en faveur des troupes théâtrales participantes et la Coordination de citoyenneté durable, ce qui a contribué au succès de cette manifestation sur le plan théâtral et touristique.

Cette édition a permis d'organiser un "Master Class" international de formation de 30 jeunes de troupes amatrices du département des arts de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" dans l'interprétation et les expressions corporelles, sous l'égide de metteurs en scène d'Italie, Tunisie, un acteur français, le metteur en scène algérien Ahmed Khoudi, le chorégraphe Aissa Chouat.

Cette manifestation théâtrale a été couronnée par la signature d'une convention de partenariat et de coopération entre le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" et le Centre national d'arts dramatiques et de scène de Kairouan (Tunisie), permettant le jumelage des Journées du Théâtre méditerranéen et le Festival du théâtre méditerranéen organisé à Tunis.

La cérémonie de clôture de la 2eme édition des Journées du théâtre méditerranéen été marquée par une cérémonie animée par l'artiste Brahim Hadj Kacem qui a présenté une variété du genre andalou, nouba, chant soufi, outre des chants de hawzi, Aroubi, madihs religieux célèbres.

Ce rendez-vous théâtral, organisé par le Théâtre régional "Abdelkader Alloula", sous l'égide du Ministère de la Culture et des Arts, coïncide avec la 15e édition des Jeux sportifs arabes en Algérie, dont la capitale de l'Ouest du pays abrite une partie de ses compétitions.