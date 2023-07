Algérie: JSA - Les boxeurs algériens s'illustrent, les sélections de volley en finale

ALGER — Avec dix (10) médailles, dont quatre en or, les boxeurs algériens se sont illustrés lors de la 9e journée des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, disputée mercredi, contribuant largement à la nouvelle récolte quotidienne de l'Algérie qui s'élève à 17 breloques (7 or, 4 argent, 6 bronze).

Outres les quatre médailles d'or des pugilistes, les athlètes algériens ont réussi à décrocher trois autres breloques en vermeil par l'intermédiaire de l'haltérophilie (1 or, 1 argent, 1 bronze), l'escrime (1 or) et le tennis de table (1 or).

Après leurs homologues féminines, les boxeurs algériens ont dominé les finales du tournoi des JSA-2023, disputées mercredi au Centre de préparation et de regroupement des équipes militaires à Ben Aknoun (Alger), en remportant dix médailles (4 or, 2 argent, 4 bronze).

Les médailles d'or ont été l'oeuvre de Kamel Khennoussi (-48 kg), Jugurtha Aït Bekka (-63,5 Kg), Kramou Chemseddine (-67 kg) et Mourad Kadi (+92 kg), alors que celles en argent sont revenues à Ghazli Ahmed Abderaouf (-75 Kg) et Mohamed Flissi (-54 kg), qui a annoncé par la même occasion la fin de sa riche carrière internationale.

Les quatre médailles de bronze ont été remportées par Tamma Salem (-60 kg), Yaiche Youcef Islam (-71 Kg), Boudia Azouz (-86 Kg) et Taruket Tarek (-92 Kg).

De l'avis des techniciens présents au tournoi de boxe, le niveau technique des combats a été au "dessus de la moyenne" chez les messieurs, et "tout juste moyen" chez les dames.

La boxe algérienne boucle ainsi sa participation aux JSA-2023 avec un total de 18 médailles (9 or, 4 argent et 5 en bronze).

La deuxième plus grosse récolte de la journée a été réalisée par l'haltérophilie avec trois médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze).

Fatima Zohra Laghouati (59 kg) a décroché deux médailles (1 or, 1 argent) lors des finales disputées à la salle omnisport de Bordj El Kiffan (Alger-Ouest). Laghouati a commencé par une breloque en argent à l'Arraché, avec une tentative réussie à 77 kilos, avant de glaner l'or en épaulé-jeté, avec une barre à 98 kilos.

Dans une déclaration à l'APS, l'entraineur de la sélection nationale féminine, Youcef Chekri, a félicité sa protégée, qui "a su gérer son concours en appliquant les consignes du staff technique".

"Laghouati a commis des fautes à l'arraché, mais a su se rattraper à l'épaulé-jeté en s'adjugeant l'or", a-t-il expliqué.

Chez les messieurs, Samir Fardjallah (73 kg) a réussi à obtenir la médaille de bronze à l'épaulé-jeté après avoir échoué à l'arraché en ratant toutes ses tentatives.

En escrime, la sélection algérienne féminine composée du quatuor : Meriem Mebarki, Selma Benchakor, Yasmine Tantest et Sonia Zeboudj, a été sacrée au fleuret par équipes, en s'imposant devant la Tunisie sur le score de 45 touches à 41.

Les deux autres finales par équipes ont été remportées par le Koweït au sabre masculin et à l'épée masculine.

L'escrime algérien boucle ainsi sa participation aux JSA-2023 avec une moisson de 9 médailles (5 or, 1 argent, 3 bronze).

La dernière breloque en vermeil algérienne a été décrochée par l'équipe masculine de tennis de table composée des pongistes Mehdi Bouloussa, Sami Kherouf, Abdelbasset Chaichi, Maheiddine Bella, Milhane Amine Jellouli, qui ont battu en finale l'équipe saoudienne sur le score de 3 à 1.

Pour leur part, les joueurs d'échecs algériens Bilel Belhacène et Sabrina Latrèche ont remporté respectivement de l'argent du bronze en individuel parties rapides.

Les sélections de volley-ball en finale, les handballeurs à la trappe

En sports collectifs, les sélections nationales de volley-ball, messieurs et dames, poursuivent leur sans-fautes aux JSA-2023, en se hissant en finale .

Vainqueur devant le Jordanie (3-0: 25-15, 25-18 et 25-17), le Six national messieurs drivé par Krimo Bernaoui sera opposé en finale, prévue vendredi (19h00) à la salle Harcha Hacène, à la Libye qui a battu le Qatar sur le score de 3 sets à 0 (25-21, 25-17, 25-16).

"Nous devons continuer à travailler tout en se concentrant sur la finale pour s'offrir l'or. La mission ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour réaliser cet objectif", a déclaré Bernaoui à l'APS.

Chez les dames, l'Algérie et la Tunisie, victorieuses de la Jordanie et des Emirats arabe unis sur le même score (3-0), animeront la finale féminine prévue également vendredi à partir de 13h00 à la salle Harcha.

En handball, la sélection nationale masculine a été éliminée en demi-finales, après sa défaite face à l'Arabie saoudite 19-20 (mi-temps : 9-9), mercredi soir à la salle Hamou Boutlélis d'Oran.

Il s'agit de la deuxième défaite de rang pour le Sept national, après celle concédée mardi devant le même adversaire (22-15), lors de la 5e et dernière journée du premier tour.

L'Arabie saoudite rencontrera vendredi (19h30) en finale le Qatar, qualifié un peu plus tôt dans la journée face à l'Irak 24-23.

En basket 3x3 U23, les basketteurs algériens ont réalisé des débuts mitigés au stade Ouaguenouni d'Alger, avec un bilan d'une victoire devant la Jordanie (15-12) et une défaite face à la Tunisie (18-21), alors que la sélection nationale féminine a enchainé deux victoires respectivement devant l'Arabie saoudite (18-10) et la Jordanie (14-10).

Après neuf journées de compétition, l'Algérie domine largement le tableau général des médailles avec un total de 205 breloques (89 or, 60 argent, 56 bronze), devant le Maroc (19 or, 31 argent, 20 bronze) et la Tunisie (18 or, 38 argent, 40 bronze).