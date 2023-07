Algérie: Les terroristes Mohamed Zitout et Amir Boukhors condamnés à 20 ans de prison ferme

ALGER — Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, mercredi, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit "Amir DZ" à une peine de vingt (20) ans de prison ferme, et confirmé le mandat d'arrêt international émis à leur encontre pour atteinte à l'intégrité et à l'unité du pays et réception de fonds de l'étranger pour commettre des actes attentant à la sécurité de l'Etat et à ses institutions dans le cadre d'un complot.

Les accusés en fuite Zitout Ismaïl et Zitout Miloud ont écopé par contumace d'une peine de vingt (20) ans de prison ferme, et leur frère Zitout Abderrahmane à lui été condamné à deux (2) ans de prison ferme.

Dans le cadre de la même affaire, la même juridiction a condamné l'accusé en fuite Merrakchi Bouaza à dix (10) ans de prison ferme et Benhalima Azouz Mohamed à sept (7) ans de prison ferme.

Des peines de deux (2) à trois (3) ans de prison ferme ont été prononcées contre les autres accusés.

Deux autres accusés ont été acquittés.

Les accusés sont poursuivis dans cette affaire pour plusieurs chefs d'accusation, dont adhésion et participation à des associations et organisations à caractère terroriste et subversif, atteinte à l'intégrité et à l'unité du pays, diffusion d'informations fallacieuses, incitation à attroupement, outrage à un corps constitué et réception de fonds de l'étranger pour commettre des actes attentant à la sécurité de l'Etat et à ses institutions dans le cadre d'un complot.