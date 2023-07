Ile Maurice: Fermeture - Rien à craindre pour élèves et employés des cinq collèges privés

À partir de janvier 2024, cinq collèges n'obtiendront plus de subvention et seront contraints à la fermeture : les deux Mauritius College (filles et garçons) de Curepipe, Merton College de Pamplemousses, le Lycée de Beau Bassin et Medco de Cassis. La PSEA justifie ces fermetures suite à de nombreux problèmes survenus et a même l'appui de l'UPSEE dans cette démarche.

Que va-t-il arriver aux 930 collégiens, et aux 212 membres du personnel enseignant et non enseignant de ces cinq collèges ciblés ? C'est la question qui trotte dans les têtes, au lendemain de cette annonce. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne subventionnera plus ces établissements scolaires. Quid des raisons avancées pour arriver à une telle décision ? Selon Shiv Luchoomun, directeur de la Private Secondary Education Authority (PSEA), tous les collèges se doivent de respecter des critères pour l'octroi des «grants». Toutefois, dans ces cas précis, cela n'a pas été le cas. «Ces collèges n'ont pas satisfait ces conditions.»

Néanmoins, il demande aux parents et aux employés de ne pas s'en faire. «Peut-être que les enfants auront un meilleur collège.» La PSEA enverra prochainement des lettres aux parents pour leur indiquer le nom du collège choisi pour leur enfant. «Tout est fait à partir de l'adresse qui se trouve dans leur dossier. On fera en sorte de leur donner une école le plus près possible de leur lieu de résidence. Les parents auront le choix, s'ils n'aiment pas le collège, on les aidera à chercher un autre,» soutient le directeur.

%

Même les enseignants seront redéployés vers d'autres établissements. Dans un premier temps, ils seront transférés vers la Mauritius Educational Development Company Ltd (MEDCO), puis, ils iront travailler dans diverses institutions. «Ce qui est sûr, ils ne perdront pas leur emploi. Le ministère de l'éducation va les prendre en charge. » À la question de savoir si d'autres collèges seront visés par une fermeture dans les prochains mois, Shiv Luchoomun répond que la PSEA «ne vise aucun collège». Toutefois, il faudrait savoir pourquoi ces collèges n'attirent pas autant les élèves, comme autrefois.

«Si certains semblent satisfaits de la tournure prise, d'autres vont se battre.»

Ce sont surtout les problèmes rencontrés au sein des établissements, comme aux collèges Mauritius qui font que les parents préfèrent demander des transferts et expédier leurs enfants ailleurs. Cela a pour résultat une baisse conséquente du nombre de jeunes. «On ne donne plus l'éducation, on torture juste les enfants. On fait des choses qui ne sont pas dans leur intérêt.»

Des propos émanant de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) par la voix de son président. Arvind Bhojun est satisfait de cette décision prise par la PSEA conjointement avec le ministère de l'Éducation. «Les deux collèges Mauritius et le Lycée de Beau-Bassin sont des établissements à problème. L'argent, qui était dépensé dans l'intérêt des enfants, ne l'était pas réellement. C'est un soulagement non seulement pour les enfants, pour les parents mais aussi pour le personnel de ces collèges. » Ces trois établissements ont rencontré plusieurs problèmes ; depuis 2018 pour ceux de Curepipe et 2020 pour l'autre collège en question.

Le président de l'UPSEE soutient que plusieurs parents lui ont fait part de leur soulagement suite à la décision de fermer ces établissements. «Pour les deux autres collèges, le cost of operation n'est pas couvert. Dans l'intérêt de tous ceux qui fréquentent ces collèges, personne ne connaîtra de chamboulement au cours du dernier semestre. Tout se déroulera en janvier prochain. La garantie a été donnée par la ministre lors d'une rencontre la semaine dernière.»

Néanmoins, si certains semblent satisfaits de la tournure prise, d'autres vont se battre afin que ces collèges ne ferment pas leurs portes. À l'instar de Me Narendra Appa Jala. Ce conseiller juridique et porteparole du collège Mauritius compte avoir recours à la justice. «L'affaire a été référée à un panel d'avocats. Nous attendons de connaître la marche à suivre.» Il souligne que chaque collège cherchera une solution pour résoudre son problème. En ce qui concerne le taux d'occupation au sein de ces collèges, il faut compter 280 élèves au Collège Mauritius garçons et 322 chez les filles, 133 à Merton, 119 au Lycée de Beau-Bassin et 83 à Medco Cassis.