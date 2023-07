Afrique: Jeux des îles de l'océan Indien - La sélection mauricienne finalisée

Après la tenue des championnats nationaux seniors Vital le week-end dernier, l'Association mauricienne d'athlétisme est passée à une étape cruciale de son calendrier. Depuis le début de cette semaine, la sélection mauricienne a été finalisée pour les Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendront du 24 août au 3 septembre à Madagascar.

Une équipe de 60 athlètes, soit 30 en masculin et 30 en féminin, ont réalisé les minima et respecté les critères de sélection établis par la commission technique et sélection de la fédération et seront en action sur un total de 48 épreuves, sans compter les épreuves prévues pour le handisport. Rappelons que le 3 000m steeple chase a été enlevé du programme de la compétition. Celle-ci se déroulera pour la majeure partie sur les stades de Barea de Mahamasina et d'Alarobia du 28 août au 2 septembre.

Maur ice disposera d'une équipe solide à tous les niveaux, notamment pour les épreuves sur piste. L'on retrouvera ainsi chez les hommes, les recordmen Noa Bibi (100m, 200m) et Jérémie Lararaudeuse (110m haies), le double médaillé d'or au sprint des JIOI 2019, Jonathan Bardottier, les deux étoiles montantes de l'athlétisme mauricien, Orphée Topize et Kushar Gukhool, ainsi que les spécialistes du demi-fond, Mohammad Dookun et Samuel Vieilleuse.

Chez les filles, Maurice aura de meilleurs arguments à faire valoir avec l'éclosion de jeunes athlètes comme Océanne Moirt, Ananxya Lebrasse, Claretah Letourdie, Louisianne Hattenberger, Nia Keeling, Malika Ramasawmy, Maeva Thevenet ou encore l'expatriée anglaise Angelique Abberley. Celles-ci seront épaulées par l'expérience des Antoinette Milazar, Sonia Soodon, Prisca Manikion ou encore de la multiple recordwoman des courses de fond, Marie Perrier. Absente en 2019 pour cause de blessure, elle a été sélectionnée pour prendre part au 10 000m et au semimarathon.

Au niveau des lancers et des sauts, l'équipe mauricienne entend bien survoler la compétition comme ce fut le cas il y a quatre ans sur notre sol. Bernard Baptiste, Christopher Sophie, JeanIan Carré, Dezardin Prosper, Liliane Potiron, Juliane Clair, Jessika Rosun et Vanessa Collin ont toutes les armes pour ramener l'or dans leurs épreuves respectives.

Pour ces Jeux malgaches, la responsable de la fédération sera Lisette Steward tandis que Lensley Juhel agira en tant que Team Manager. Huit encadreurs accompagneront l'équipe mauricienne, soit Carole Theodore, Eric Milazar, Joël Sévère, Jacques Ramtanon, Moreno Spéville, Azarias Baptiste, Kervin Polyxene Kervin et Georges Vieillesse. Robert Constant fera partie des juges/arbitres/commissaires de la compétition.

La sélection Mauricienne

Hommes : Noa Bibi (100m, 200m, 4x100m), Jonathan Bardottier (100m, 200m, 4x100m), Orphée Topize (100m, 4x100m), Joshan Vencatasamy (100m, 200m, 4x100m), Yash Aubeeluck (100m, 400m, 4x100m, 4x400m), Jérémy Cotte (400m, 4x400m), Hans Goodorally (400m, 4x400m), Yohan Murden (400m, 4x400m), Yaaseen Kahaar (800m, 4x400m), Samuel Vielleuse (800m, 4x400m), Mohammad Dookhun (1 500m, 5 000m), Jérémie Lararaudeuse (110m haies), Pascal Désiré (110m haies, 400m haies), Alexandre Landinaff (110m haies), Gérémy Pierrus (400m haies), Niskens Kadarasen (100m, 400m haies, 4x400m), Jérôme Caprice (10km marche), Kushar Gukhool (10km marche), Dezardin Prosper (hauteur), Adel Cupidon (longueur, triple saut), Alexandre Gentil (triple saut), Bernard Baptiste (poids), Sténio Noël (poids), Arnaud Bignoux (poids), Christopher Sophie (disque), Jean-Ian Carré (marteau), Nicholas Li Yun Fong (marteau), Mahendrasingh Lolldarowa (marteau), Patrick Boullé (javelot) et Yannick Clam (perche).

Dames : Océanne Moirt (100m, 200m, 4x100m), Amélie Anthony (100m, 200m, 4x100m), Séverine Moutia (100m, 4x100m), Louisianne Hattenberger (100m, 100m haies), Chloé Alexandrine (100m, 4x100m), Doriana Léopold (100m, 4x400m), Ananxya Lebrasse (400m, 400m haies, 4x400m), Claretah Letourdie (400m, 4x400m), Malika Ramasawmy (400m, 800m, 4x400m), Sheryl Pauline (400m, 4x400m), Nia Keeling (800m, 1 500m), Sonia Soodon (800m, 1500m), Marie Perrier (10 000m, semi-marathon), Antoinette Milazar (5 000m, 10 000m), Katie Mauthoor (5 000m, 10 000m, semi-marathon), Maëva Thevenet (100m haies), Prisca Manikion (5km marche), Claire Anne Joseph (hauteur, heptathlon), Séphora Onno (perche), Liliane Potiron (longueur, triple saut), Mélissa Nigathe (longueur, triple saut), Estelle Louis (poids, disque), Léticia Germain (disque), Sherridane Ravina (disque), Juliane Clair (marteau), Franciana Guillaume (marteau), Jessika Rosun (javelot), Vanessa Collin (javelot), Tsha Trapu (heptathlon) et Angelique Grace Abberley (100m, 200m, 4x400m)