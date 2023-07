Afrique: Message du Président de la CAF Dr Patrice Motsepe

Nous sommes fiers des résultats historiques obtenus par le Maroc ainsi que des performances du Sénégal, du Cameroun, de la Tunisie et du Ghana lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

La qualification du Maroc pour les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 est le premier exploit de ce type réalisé par une nation africaine. Elle démontre une forte amélioration de la compétitivité du football africain au niveau mondial et nous permet de croire que notre objectif, qu'une nation africaine remporte la Coupe du Monde de la FIFA, est à portée de main.

Nous croyons fermement que le succès et la croissance du football sur le continent africain dépendent du succès et de la croissance du football dans chaque pays de nos Associations Membres. Pour cela, la création de partenariats avec des sponsors, des investisseurs et des Gouvernements est essentiel pour le développement de la compétitivité et la croissance du football dans chaque pays africain.

Nous recevons de plus en plus de retours positifs et encourageants de nos sponsors, partenaires et autres parties prenantes témoignant que la CAF est à présent perçue et respectée comme une Confédération qui met en oeuvre et adhère aux meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance et d'audit.

Ces deux dernières années, les prize money de la majorité des compétitions de la CAF a été revu à la hausse. Cela a contribué l'amélioration de la qualité et de la compétitivité des compétitions de la CAF.

Le Secrétaire Général de la CAF a fait du bon travail en recrutant un personnel qualifié pour s'assurer que le Secrétariat et l'Administration de la CAF répondent aux attentes de nos Associations Membres et des Unions Zonales ainsi qu'aux exigences d'organisation des compétitions d'envergure mondiale et concurrentiel au niveau mondial.

Les CAN U17 et U20 ont été organisées avec succès en Algérie et en Egypte et la CAN U23 aura lieu au Maroc en juin-juillet de cette année.

La Finale du premier Championnat Africain de Football Scolaire s'est tenue en Afrique du Sud du 5 au 8 avril 2023. Plus de 400 000 garçons et filles de 41 pays d'Afrique ont participé à ce championnat.

Nous nous attendons à une augmentation significative du nombre d'écoles qui participeront au Championnat Africain de Football Scolaire 2023/2024

Un public record d'environ 46 000 personnes a assisté à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies ("CAN féminine") Maroc 2022 à Rabat.

Le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud sont les nations africaines qui se sont qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

Pour la première fois dans l'histoire du Football Féminin Africain, la CAF apporte un soutien financier et technique à ses équipes nationales.

Le partenariat entre la CAF et la FIFA (le projet d'arbitrage "Star Project" FIFA-CAF) sur la formation et le mise à niveau continue des arbitres africains avance bien et promet d'améliorer la qualité, le respect et la crédibilité des arbitres africains sur le continent et à travers le monde. 20 arbitres hommes et 5 arbitres femmes sont actuellement en train d'être formés et seront employés dans le cadre de ce partenariat.

La CAF a investi 550 000 dollars américains pour introduire la VAR à travers divers cours de formation pour les opérateurs de VAR dans chaque Union Zonale de la CAF. Elle est également en train de mettre sur pieds des centres de formation VAR (« VAR Hub ») dans les Unions Zonales de la CAF.

Les Statuts de la CAF seront modifiés en deux phases. La première phase reflétera l'engagement de la CAF à la Bonne Gouvernance, l'Éthique, la Responsabilité, l'Audit International, les Bonnes Pratiques Comptables et Financières et la Transparence. Ces modifications seront utiles à la CAF lors de ses discussions avec des sponsors potentiels et seront soumis à la 45ème Assemblée Générale Ordinaire de la CAF.

Le coup d'envoi inaugural de l' « African Super League » aura lieu le 21 octobre 2023 avec les huit clubs de football africains les mieux classés venant de huit pays africains.

Je suis convaincu que les changements et les réformes que nous avons introduits au sein de la CAF et du football africain rendront le football dans les pays de nos Associations Membres et sur le continent africain plus compétitif et autonome au niveau mondial.

Nous reconnaissons le pouvoir unique du football pour unir des personnes de différentes origines raciales, ethniques, religieuses et culturelles et nous nous engageons à apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie et à l'unité des peuples d'Afrique et du monde.

En effet, « l'avenir du Football Africain est prometteur. »

Je vous prie d'agréer, l'expression de mes sentiments distingués,

CONFEDERATION AFRICAINE

DE FOOTBALL

Dr Patrice Motsepe

Président