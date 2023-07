Sénégal: UCAD - Un colloque rend hommage à l'ancien Recteur Pr Ibrahima Thioub

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille, ce 13 juillet 2023, la cérémonie d'ouverture du colloque international en hommage au Pr Ibrahima Thioub, ancien Recteur de l'Ucad.

Du 13 au 15 juillet, ce colloque international se tient à l'Université de Dakar, en reconnaissance aux immenses services qu'a rendus l'historien sénégalais à l'éducation, à l'enseignement et à la recherche.

Les anciens étudiants du Pr Thioub (dont certains sont devenus ses collègues au Sénégal, en Afrique, en Europe, et aux États-Unis d'Amérique, alors que d'autres servent dans la haute administration sénégalaise ou dans d'autres secteurs d'activités), en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont décidé d'organiser cette rencontre pour rendre hommage à leur mentor, et honorer sa carrière d'enseignant, de chercheur émérite et d'administrateur de l'enseignement supérieur.

Les thématiques du colloque s'inspirent entre autres des recherches, des enseignements et des autres activités académiques du Pr. Thioub, lesquels portent sur l'histoire économique, l'historiographie africaine, les systèmes de domination et leurs idéologies, les esclavages et les traites esclavagistes en Afrique, les prisons et autres formes d'enfermement.

Le Professeur Ibrahima Thioub a consacré un demi-siècle de sa vie à l'enseignement et à la recherche. Il a gravi toutes les marches du système scolaire comme instituteur, de 1976 à 1985, professeur de lycée, de 1986 à 1990, avant d'être recruté au Département d'Histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), en 1990, après la soutenance d'une thèse de doctorat en histoire économique à l'Université Paris VII - Denis Diderot. Il a exercé les fonctions de Chef du Département d'Histoire de 2006 à 2009 et de Recteur de l'UCAD de 2014 à 2020.