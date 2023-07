Afrique de l'Ouest: Nouveau président en exercice de la CEDEAO - Les priorités de Bola Ahmed Tinubu

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a un nouveau président. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis en session ordinaire dans la capitale Bissau guinéenne le 09 juillet 2023, a porté le président nigérian Bola Ahmed Tinubu à la tête de l'organisation communautaire régionale.

Parmi ses priorités, combattre les changements anticonstitutionnels de régimes politiques, travailler à une plus grande intégration économique et agresser les questions sécuritaires liées au terrorisme djihadiste ainsi que celles portant sur la santé, à la paix, la sécurité alimentaire et le dérèglement climatique.

La 63e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) qui s'est à Bissau le 9 juillet 2023 a vécu. A l'issue des travaux, le président de la république fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, accompagné d'une très forte délégation, a été élu à l'unanimité, nouveau président en exercice de l'organisation communautaire régionale, en remplacement du président Bissau guinéen sortant Umaro Sissoco Embalo, qui a dirigé depuis le 3 juillet 2022 et qui n'était pas candidat à sa réélection.

Devant ses pairs, le tout nouveau président de la Cedeao, dans son discours introductif après son installation, a campé le décor de ce que sera sa présidence. « Laissez-moi vous dire que je m'engage à respecter les principes et règles qui régissent la Cedeao. Nous devons être des défenseurs de la démocratie », a-t-il déclaré.

%

A cet effet, « nous avons fait de nombreux sacrifices pour l'asseoir durablement. Nous en avons besoin car sans la démocratie, il ne peut y avoir de bonne gouvernance ni de liberté encore moins de lois. La démocratie est le meilleur système de gouvernance », a-t-il poursuivi. En conséquence de quoi, il a souligné l'importance d'assurer la sécurité dans la région et insisté sur la nécessité pour la Cedeao de lutter contre les coups d'État.

« Nous n'allons plus tolérer les coups d'Etat successifs dans la région. Nous sommes sérieux. Je suis avec vous. Le Nigéria et de retour », a-t-il fait savoir. Aussi, parmi ses priorités, le président Tinubu, ayant une claire conscience que son mandat, allié aux problèmes domestiques du Nigéria en proie à des pénuries (carburant, Nairas), à l'inflation et à terrorisme, ne sera pas de tout repos, entend toutefois combattre les changements anticonstitutionnels de régimes politiques dans la région ouest africaine.

Sous ce rapport, conformément aux chronogrammes arrêtés par la Cedeao, une attention particulière sera portée sur les processus politiques du retour à l'ordre constitutionnel normal au Mali après l'annonce du retrait de la Minusma du pays, au Burkina Faso en proie au terrorisme djihadiste et en Guinée.

En outre, il y'a l'exigence de « plus de solidarité et d'unité » des Etats membres en vue de consolider la croissance économique portée par un secteur privé ouest africain fort pour une plus grande intégration économique dans l'espace communautaire ainsi que les questions sécuritaires. Dans cet optique, la mise en place de la force conjointe de la Cedeao sera une urgence afin de lutter contre le terrorisme dans l'espace communautaire et intervenir si nécessaire dans des États pour rétablir l'ordre constitutionnel. Egalement, les questions liées à la santé, à la paix, à la sécurité alimentaire et au dérèglement climatique seront au coeur de son agenda.