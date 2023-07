Afrique: Un nouveau pacte énergétique pour l'Afrique

Dans la perspective du Sommet africain sur l'action pour le climat en septembre, les gouvernements et leurs partenaires internationaux doivent s'engager à oeuvrer pour l'accès universel à l'énergie, à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à stimuler les investissements dans les industries vertes sur le continent. Sinon, l'Afrique pourrait être exclue de l'avenir des énergies propres.

De nombreuses personnes associent des technologies telles que l'énergie solaire et éolienne aux efforts de lutte contre le changement climatique. Mais pour les populations les plus vulnérables du monde, elles représentent bien plus qu'une solution d'énergie propre. En créant des emplois, en améliorant la santé et en augmentant la mobilité sociale et l'égalité des sexes, ils tracent la voie vers un avenir plus prospère.

Cela est particulièrement vrai pour l'Afrique. En termes de sources d'énergie, le continent dispose d'un immense potentiel qui est resté largement inexploité. Bien qu'elle abrite 60% des meilleures ressources solaires au monde, par exemple, l'Afrique a à peu près la même capacité solaire photovoltaïque installée que la Belgique, un petit pays peu connu pour son ensoleillement.

Il existe également un grand potentiel pour l'énergie hydroélectrique, éolienne et géothermique dans de nombreux pays africains, et ces sources d'énergie peuvent jouer un rôle important dans la diversification et la sécurisation de l'approvisionnement en électricité.

L'exploitation responsable des richesses naturelles du continent sera essentielle à son développement.

Les avantages économiques et sociaux des énergies renouvelables pourraient être énormes. Dans toute l'Afrique, des centaines de millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité - un obstacle majeur à l'obtention d'une éducation, à la recherche d'un emploi régulier et à la contribution à une économie productive.

La crise mondiale de l'énergie n'a fait qu'exacerber la situation, car les problèmes d'endettement croissants et les augmentations rapides des prix ont rendu encore plus difficile la réalisation de l'objectif d'accès universel à l'énergie des Nations unies d'ici 2030. Les énergies renouvelables sont essentielles pour y remédier ; le solaire, en particulier, devrait devenir la source d'électricité la moins chère presque partout en Afrique d'ici 2030.

L'électricité n'est pas la seule préoccupation énergétique du continent. Quatre personnes sur cinq en Afrique subsaharienne cuisinent encore avec du bois et de la biomasse, qui, lorsqu'ils sont brûlés, produisent une fumée nocive. En fait, près d'un demi-million de décès prématurés par an en Afrique subsaharienne sont liés à la pollution de l'air domestique résultant du manque d'accès à des installations de cuisson propres.

Cela affecte de manière disproportionnée les femmes et les enfants, non seulement en termes de santé, mais aussi en termes de temps perdu et de manque d'opportunités. Des solutions de cuisson propre pourraient signifier plus d'enfants dans la salle de classe, plutôt que de ramasser du bois de chauffage, et plus de femmes ayant le temps de trouver du travail ou de démarrer une entreprise, ce qui pourrait ouvrir la voie à l'indépendance financière. L'utilisation de combustibles de cuisson propres réduit également les émissions de gaz à effet de serre.

Relever les défis énergétiques de l'Afrique nécessite des investissements significatifs de la part des secteurs public et privé. Actuellement, seuls 3% environ des investissements énergétiques mondiaux sont réalisés en Afrique, alors même que le continent abrite 17 % de la population mondiale (plus de 1,2 milliard de personnes) - un chiffre qui devrait doubler dans les 30 prochaines années. Les institutions financières internationales devraient intensifier leurs efforts pour mobiliser les capitaux privés, agissant en tant que premiers acteurs pour absorber les risques et protéger les investissements.

Cela contribuerait à promouvoir des projets qui soutiennent les populations vulnérables, à jeter les bases d'une croissance économique durable et à faire en sorte que l'Afrique devienne une destination attrayante pour les investissements.

Les investissements dans des réseaux électriques résilients et efficaces seront essentiels pour répondre aux besoins énergétiques croissants des centres urbains densément peuplés et des industries en croissance. Dans le même temps, les systèmes hors réseau alimentés par l'énergie solaire et les batteries ont déjà révolutionné la manière dont les villes reculées accèdent à l'électricité. Les systèmes électriques centralisés et décentralisés seront importants pour étendre l'accès à l'électricité à tous les Africains.

La construction de systèmes énergétiques fiables et modernes peut également aider l'Afrique à développer sa base industrielle et sa capacité de fabrication, y compris pour les technologies d'énergie propre, dont le marché devrait croître rapidement au cours de cette décennie. Le continent est déjà un acteur majeur dans la production des matières premières nécessaires aux technologies énergétiques propres et abrite plus de 40% des réserves mondiales de cobalt, de manganèse et de platine, des minéraux essentiels pour les batteries et les piles à combustible à hydrogène.

Ces ressources doivent être extraites et utilisées de manière à bénéficier aux populations locales et à respecter les normes environnementales et sociales. Au-delà de l'exploitation minière, les économies africaines doivent se concentrer sur le renforcement de leur capacité de raffinage et de fabrication, ainsi que sur la construction de leur infrastructure d'exportation. Cela nécessitera une main-d'oeuvre bien équipée d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques formés.

Comme on le sait, l'Afrique a le moins contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et pourtant elle subit certains des pires effets du changement climatique. Pour aider à garantir qu'il a l'opportunité de jouer un rôle central dans l'économie émergente de l'énergie propre, nous appelons à un nouveau pacte énergétique lors du Sommet africain sur l'action pour le climat à Nairobi en septembre et avant la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28) à Dubaï plus tard cette année.

Le pacte vise à favoriser une collaboration plus approfondie entre les pays africains et leurs partenaires internationaux pour accélérer les progrès inacceptablement lents du continent vers l'accès universel à l'énergie ; accroître les investissements dans les énergies renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique en Afrique ; et jeter les bases pour que les pays africains contribuent aux chaînes d'approvisionnement émergentes en énergie propre.

Le succès exigerait que les gouvernements africains travaillent avec des partenaires internationaux pour développer des plans plus ambitieux pour financer et réaliser des projets énergétiques en Afrique tout en abordant les questions de gouvernance, d'environnement et de travail.

Bien fait, un nouveau pacte énergétique peut générer des avantages durables pour l'Afrique, telles qu'une plus grande sécurité énergétique et une amélioration du niveau de vie, et aider le monde à atteindre ses objectifs climatiques. Si l'Afrique est exclue de l'avenir de l'énergie propre, la planète entière en souffrira.

Par William Ruto et Fatih Birol

William Ruto est président du Kenya.

Fatih Birol est directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris.