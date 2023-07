Congo-Brazzaville: Santé - Le CHU adopte son plan d'action 2023

Le comité de direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville a tenu, le 12 juillet, à Brazzaville sa 25e session ordinaire 2023, sous la présidence du Pr Armand Moyikoua.

Plusieurs points importants ont été adoptés au cours de la réunion qui s'est tenue en présence également du directeur général du CHU, le Pr Thierry Raoul Gombé. Après s'être mis d'accord sur l'ordre du jour, les membres du comité de direction de cette structure ont adopté d'autres points, à savoir la réalisation des projets financés par l'Agence française de développement pour les questions d'adduction d'eau et d'assainissement ; la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) pour la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures et le renouvellement de quelques équipements ; les budgets du CHU de Brazzaville et du ministère de la Santé et de la Population pour l'acquisition du matériel de buanderie ainsi que de la centrale de production d'oxygène médical et la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées.

Aussi les administrateurs ont-ils été informés de la révision en cours de la convention collective applicable aux travailleurs du CHU pour tenir compte des évolutions dans le fonctionnement de l'établissement, à l'instar de la reconsidération du poste du directeur général adjoint.

Par ailleurs, le budget 2020, le rapport d'activités au 31 décembre 2020, le budget exercice 2021, le rapport d'activités au 31 décembre 2021, le budget exercice 2022, le rapport d'exécution budgétaire au 30 septembre 2022, l'abrogation de la délibération portant gel des formations, l'instauration du salaire fonctionnel des membres de l'équipe de direction, le projet de regroupement des services (création des départements), la création des postes d'adjoint au chef de service, le lancement de la campagne d'embauche par un cabinet extérieur et les primes aux agents de l'agence comptable relative aux risques liés au convoyage de fonds ont été examinés et adoptés aux cours de la session. Toutefois, le montant correspondant à la mise en oeuvre de ces différents projets n'a pas été publié.

Clôturant les travaux, le président du comité de direction a rappelé l'enjeux de cette session. « Au terme de cette journée de travail, pour laquelle nous n'avons fait que notre devoir ; notre devoir d'administrateur, de médecin et responsable administratif et financier, le devoir de prendre des décisions, des décisions qui vont impacter positivement, je l'espère, le fonctionnement du CHU.

Il s'agit notamment au cours de cette année 2023, grâce aux infrastructures en cours de réalisation, de réhabilitation et aux équipements acquis où à acquérir de permettre au CHU d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, notamment renforcer les activités du diagnostic, de l'imagerie, du laboratoire, des soins médico- chirurgicaux, l'exploration fonctionnel en toute activité génératrice de revenus. Le deuxième objectif consiste à améliorer l'offre et la qualité des soins des services de santé, de renforcer les capacités de la pharmacie hospitalière, d'améliorer l'hygiène et l'environnement.», a souligné le Pr Armand Moyikoua.