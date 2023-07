Afrique: Changement climatique - Le Congo confirme sa présence au sommet africain sur le climat

Le président de la République du Kenya, Coordonnateur du comité des chefs d'état et de gouvernement africains sur le changement climatique a convoqué, le 12 juillet, une réunion de haut niveau en visio conférence relative à l'information sur le sommet africain sur le climat (SAC).

Au cours de cette réunion où le Congo a confirmé, les participants ont plaidé pour une action urgente pour mettre en oeuvre des mesures d'allègement de la dette et augmenter les liquidités des gouvernements africains. Le SAC devrait se dérouler parallèlement à la Semaine africaine du climat,prévue du 4 au 9 septembre à Nairobi, au Kenya, et réunira des dirigeants d'Afrique et d'ailleurs pour concevoir, développer et catalyser des actions et des solutions pour le changement climatique en Afrique en fournissant une plateforme aux États membres et aux autres parties prenantes pour délibérer sur le lien entre le changement climatique, les impératifs de développement de l'Afrique et la nécessité urgente d'accroître les investissements dans l'action climatique au niveau mondial, et plus particulièrement en Afrique.

L'objectif du Sommet africain sur le climat est de positionner l'Afrique en solidarité avec le reste du monde pour une action climatique mondiale sur le thème général de la croissance verte et des solutions de financement du climat pour l'Afrique et le monde.

Le SAC soulignera qu'il est temps pour l'Afrique de conduire un programme de croissance verte qui fixe des ambitions audacieuses, à la fois pour la prospérité économique et pour l'action climatique. L'Afrique doit profiter pleinement de l'élan actuel en menant un programme de croissance verte holistique qui tire parti de ses vastes ressources, et en établissant un cadre de financement du climat qui peut soutenir les ambitions de croissance de l'Afrique.

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, qui s'est réjouie d'avoir participé à la réunion d'information sur ledit sommet a, au nom du président de la République, rappelé la décision 855, adoptée lors de la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernementsde l'Union Africaine, tenue les 18 et 19 février 2023 à Addis-Abeba, dans laquelle l'Assemblée générale félicite la République du Congo du lancement de la Décennie mondiale de l'afforestation et de la préservation de la planète.

« Mon intervention de ce jour est essentiellement pour vous informer que cette décision de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union aricaine est effectivement en train d'être mise en oeuvre. Brazzaville devant abriter du 26 au 28 octobre 2023, le Sommet « Amazonie/Bornéo - Mékong et Asie du Sud Est / Congo, Sommet des trois Bassins des écosystèmes de Biodiversité et des Forêts tropicales », a déclaré la ministre et coordonnatrice technique de la commission climat du bassin du Congo. Arlette Soudan-Nonault.

Elle a ajouté que la République du Congo reste persuadée que les trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales abritent 80% de la biodiversité et joue un rôle majeur dans la régulation du climat mondial et la transition vers l'économie verte.