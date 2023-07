Congo-Brazzaville: Covid-19 - Bientôt la levée des mesures barrières

Selon l'OMS, la pandémie de Covid -19 ne représente plus une menace pour la population au regard de l'évolution de la maladie sur le terrain.

Face à la situation, le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde a présidé récemment une réunion multisectorielle avec toute l'équipe impliquée dans la riposte pour statuer et envisager la levée des mesures prises au niveau du pays contre cette pandémie. A en croire le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Roger Kamba, il y a actuellement nécessité de lever l'interdiction des gestes barrières. Cependant, a -t-il souligné, le tout passera par un décret du Premier ministre.

« Effectivement, c'est une réunion multisectorielle de toute l'équipe qui a géré la Covid-19, en partant du Premier ministre lui-même, qui a pris part à la réunion pour tirer les conséquences. Une des premières conclusions, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique et de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra annoncer à la population. Mais, ce qui est certain, l'on va lever les mesures qui étaient déjà prises notamment au niveau des frontières », a expliqué le Dr Roger Kamba.

Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, dans son compte-rendu de la réunion a indiqué que cette séance de travail avec les différents acteurs leur a permis "de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus une menace, et d'envisager la levée des mesures suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à ce propos.

Il a été aussi question, au cours de cette rencontre, de tirer les conséquences vis-à-vis de l'évolution de la situation sanitaire, notamment celle liée à la Covid-19 qui, selon l'OMS, ne représente plus une menace pour la population. Il a rappelé qu'il y a quelques semaines au cours du conseil des ministres, le ministre de la Santé avait déclaré que la Covid-19 ne représentait plus une menace mondiale. Et, au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises, pendant qu'ici il y a encore un décret en vigueur, qui fixe particulièrement des mesures.