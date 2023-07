Algérie: Cour d'Alger - Journée d'étude sur 'l'étique dans la profession de juge'

ALGER — Une Journée d'étude sur "l'étique dans la profession de juge" a été organisée, jeudi par la Cour d'Alger, avec la participation de magistrats, d'avocats, de représentants du syndicat des magistrats et d'enseignants universitaires.

A cette occasion, le président du Syndicat national des magistrats, Oudache Laidi, a mis en avant l'importance de ce rendez-vous scientifique, qui met l'accent sur la profession de juge, qui est régie par des règles particulières qui la distinguent des autres professions.

Le comportement du juge est souvent scruté vu l'importance de sa mission et le poste sensible qu'il occupe. C'est pourquoi "l'accès à cette profession n'est pas permis aux personnes à la mauvaise réputation et aucun manquement à l'éthique et à la déontologie n'est toléré, sous quelque motif que ce soit", a soutenu le responsable, ajoutant que l'intégrité du juge exige, en contrepartie, "la réunion de toutes les conditions lui garantissant une vie digne et de bonne conditions de travail".

De son côté, le directeur général de l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM), Abdelkrim Djadi, a indiqué dans son intervention que la magistrature représentait l'un des trois pouvoirs de l'Etat dans la plupart des pays démocratiques, mettant en avant "le grand impact de cette profession sur la sécurité des sociétés et la vie des individus".

Il a estimé, en outre, que l'indépendance de la magistrature, garantie par la Constitution, "est venue préserver les droits et libertés, ainsi que le bon fonctionnement de la justice". "Elle ne constitue, en aucun cas, un avantage personnel pour le juge. Au contraire, elle le place devant une grande responsabilité tout en conférant un sentiment de confiance aux justiciables", a insisté le responsable.

Il a cité l'article 165 de la Constitution, qui consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire et, partant, l'égalité de tous devant la loi, mettant en avant le rôle du juge et des acteurs de la magistrature dans "la réalisation de la justice et la garantie des droits des justiciables".

Pour être qualifié à accomplir pleinement son rôle, le juge doit remplir les critères "d'intégrité et d'honnêteté, en plus de la compétence et de l'efficacité requise, l'objectif final de la magistrature étant de rendre justice, grâce à des juges loyaux, intègres, dignes et droits".

Dans son intervention, le président de la première chambre pénale près la Cour d'Alger, Abderrahmane Rahmani, a mis en avant l'importance du poste de juge, soulignant qu'en plus de "la forte personnalité, le magistrat se doit d'être intègre, digne, loyal et intelligent".

Il est tenu également de recourir à la consultation pour rétablir les droits, et d'être impartial dans le traitement des justiciables et de veiller à les concilier, en gardant à l'esprit que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire.

La relation entre juge et avocat, en tant que partenaires de justice, doit être fondée sur "le respect de la loi, des droits et devoirs, y compris le droit de réserve".

La Journée d'étude a vu la participation de magistrats de la Cour et de ses tribunaux, de magistrats du tribunal administratif et du tribunal administratif d'appel d'Alger, outre des magistrats représentant le Syndicat national des magistrats.