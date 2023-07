Congo-Kinshasa: 2500 agents de la CENI bientôt sur le terrain pour repérage etconfirmation des bureaux de vote

Dans le but de doter la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de la cartographie des Bureaux de vote et de dépouillement (BVD) et de constituer la base des données du personnel électoral pour les scrutions prévus le 20 décembre 2023 et ceux de 2024, 2500 agents de la centrale électorale se déploieront sur l'ensemble de la République , pendant 15 jours, après une formation suivie du 12 au 13 juillet 2023.

Leur rôle principal va consister à confirmer ou infirmer comme site de vote chaque centre d'inscription ayant fonctionné pendant l'opération de Révision du fichier électoral 2022-2023. Une fois confirmé, le site de vote est appelé à abriter un ou plusieurs centres de vote selon le nombre des bureaux de vote générés, a fait savoir Paul MUHINDO, rapporteur adjoint de cette institution d'appui à démocratie, lors du lancement de ladite formation le mardi 11 juillet dans la salle Abbé Appolinaire Malumalu.

Pour sa part le Secrétaire Exécutif National, Thotho MABIKU TOTOKANI a recommandé aux participants un engagement pour une obligation des résultats en ayant à cœur d'exécuter leur tâche avec lucidité. Car de ce travail dépendra la fiabilité des lieux qui seront retenus.

Il a fait savoir que cette formation dispensée aux préposés au repérage des bureaux de vote et de dépouillement et qui s'achève ce jeudi, revêt une importance capitale, d'autant qu'elle constitue un pont direct avec les scrutins. Les bénéficiaires sont ceux ayant travaillé aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en qualité de contrôleurs techniques territoriaux dont la prestation avait été appréciée.

Par ailleurs, il faut signaler que cette formation a connu la participation des facilitateurs qui ne sont que des missionnaires de Kinshasa, des chefs d'antennes ainsi que des informaticiens. Appelé à d'autres charges, Denis Kadima, en sa qualité de président de cette institution s'est fait représenter par son rapporteur adjoint. Ce dernier s'est fait assister, lors du lancement de la formation par le secrétaire exécutif national ainsi que de la Secrétaire Exécutive Provinciale de Kinshasa, Mme Anne-Marie MUKWAYANZO MPUNDU. Cette mission de repérage des bureaux de vote et de dépouillement interviendra à quelques heures de la fermeture des bureaux de traitement et de réception des candidatures (BTRC) pour la députation nationale.

Avec toutes activités que la Ceni est en train d'exécuter, conformément à son chronogramme, tout démontre que plus rien ne peut encore empêcher la tenue des élections. Le respect du délai constitutionnel est réellement la logique dans laquelle s'est inscrite l'actuelle équipe supervisée par Denis Kadima. Équipe qui n'a cessé de marteler qu'il faut prendre en compte les erreurs et acquis du passé s'il l'on veut avoir la confiance de la population congolaise.