Sénégal: Chavirement d'une pirogue de migrants clandestins à l'embouchure du fleuve Sénégal - 6 corps sans vie et 4 rescapés repêchés par les sapeurs-pompiers, une enquête est ouverte par la Gendarmerie

La ville de Saint-Louis a été frappée hier, mercredi 12 juillet, par le chavirement d'une pirogue au niveau de l'embouchure du Fleuve Sénégal. Les éléments des Sapeurs-Pompiers, alertés vers 5h30 du matin d'un appel de détresse, se sont très vite rendus sur les lieux où ils ont repêché 6 corps sans vie et 4 rescapés. Selon les premières informations recueillies des rescapés, il y aurait 60 migrants clandestins à bord de cette pirogue qui devait rallier l'Europe.

Une enquête est ouverte par la Gendarmerie et les soldats du feu poursuivent toujours les recherches, à en croire le Capitaine Ousmane Lô, Commandant de la 51ème Compagnie d'Incendie et de Secours de Saint-Louis.

C'est une pirogue qui transportait des candidats à l'émigration clandestine qui a chaviré tôt dans la matinée d'hier, mercredi 12 juillet précisément vers 5h 30, heure à laquelle les éléments des sapeurs-pompiers de Saint-Louis ont été alertés d'un appel de détresse. Selon des sources proches de l'enquête, les migrants clandestins étaient au nombre de soixante (60) lorsqu'ils embarquaient dans cette pirogue avec comme objectif de rallier l'Europe ou un eldorado meilleur.

Cependant, ils voulaient retourner sur la terre ferme après que des problèmes aient été notés sur l'un des moteurs hors-bord. Malheureusement, le drame est survenu au niveau de l'embouchure du Fleuve Sénégal avec le chavirement de cette pirogue. Les recherches entamées par la Marine Nationale et les Sapeurs-pompiers ont permis de repêcher six (6) corps sans vie et quatre (4) rescapés. Ainsi, à en croire le Capitaine Ousmane Lô, Commandant la 51ème Compagnie d'Incendie et de Secours, les quatre corps sont acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Louga et les deux autres corps à celle de l'hôpital régional de Saint-Louis.

Pour l'heure, les recherches se poursuivent du côté des éléments des forces de défense et de sécurité. En effet, la Marine Nationale, et la Brigade des Sapeurs-pompiers de la région ont mobilisé deux vedettes, trois zodiacs et deux ambulances pour continuer les recherches afin de retrouver d'autres survivants ou des corps des migrants clandestins disparus dans ce chavirement de la pirogue survenu à hauteur de la brèche. Une enquête a été également ouverte par la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Saint-Louis afin de déterminer les causes réelles de ce chavirement et le lieu d'embarcation de ces migrants.