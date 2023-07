Sierra Leone: Le président Bio entame son second mandat dans un contexte de problèmes critiques non résolus et de contestations de la part de l'opposition

Freetown — Parmi les 13 candidats, 12 hommes et une femme, qui se sont présentés à l'élection présidentielle du 24 juin dernier, Julius Maada Bio, du Parti populaire (Slpp), a été reconduit dans ses fonctions. Bio, président sortant entré en fonction en 2018, en est à son deuxième et dernier mandat.

"Nous avons montré une fois de plus que même si nos langues, nos tribus et nos convictions politiques diffèrent, nous sommes unis dans notre désir de voir prospérer le pays que nous aimons", a tweeté le Président Maada Bio dès qu'il a reçu la confirmation de sa réélection.

Fortement contesté par le parti d'opposition All People's Congress, dirigé par Samura Kamara (voir Fides 23/6/2023), qui attend un procès pénal pour détournement de fonds devant se tenir en juillet 2023, " le mandat de cinq ans du président Bio ne sera pas paisible ", rapportent les médias locaux.

Malgré les progrès réalisés depuis la fin, en 2002, du conflit qui a ensanglanté le pays pendant des décennies, des problèmes critiques persistent. Il s'agit notamment de l'inflation, de l'un des taux de chômage les plus élevés d'Afrique de l'Ouest, du gel des salaires et de l'insécurité. La Sierra Leone est l'un des pays les plus pauvres du continent, avec plus de 60 % de ses 8,5 millions d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté, dans des conditions désespérées, avec une énorme fracture économique et sociale entre les différents groupes ethniques et une répression violente de la part des forces de sécurité. Ce fut le cas l'année dernière lorsque, en août, les habitants de la capitale Freetown, de Makeni, dans le nord, et de Kamakwie, dans le nord-ouest, sont descendus dans la rue pour protester contre la cherté de la vie, et que le bilan final s'est soldé par plusieurs victimes civiles et policières.

En outre, la Sierra Leone est le huitième producteur mondial de pétrole, de minerais et, surtout, de diamants. Cependant, de nombreuses mines sont aux mains d'entreprises étrangères, d'autres alimentent un marché illicite appelé "diamants de sang", où même les enfants ont toujours été employés comme esclaves, contraints par les besoins économiques de leur famille.