Sénégal: Souleymane Diawara sur Sochaux - « Je suis choqué, je suis en deuil »

Défenseur de Sochaux entre 2003 et 2006, Souleymane Diawara a gardé une énorme affection pour le club. L'ancien joueur a confié sa grande tristesse sur la situation dramatique actuelle du FCSM, relégué de Ligue 2 en N1 et au bord du dépôt de bilan, dans un entretien accordé à So Foot.

« Je suis choqué, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis en deuil. Sochaux, c'est un club particulier pour moi. C'est là-bas que je me suis révélé, au-delà du Havre, mon club formateur. Je me suis fait connaître à Sochaux, j'ai gagné mon premier titre là-bas, j'ai goûté à l'Europe avec le FC Sochaux... Ça fait bizarre cette situation. Voir le club descendre en National de cette manière m'a fait très mal au coeur. » a déclaré le coeur meurtri l'ancien international sénégalais.