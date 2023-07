Maroc: Le Conseil de gouvernement suit une présentation sur l'exécution de la LF-2023 et l'élaboration du PLF-2024

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a suivi un exposé sur l'exécution de la loi de finances (LF) au titre de l'exercice 2023, l'élaboration du projet de loi de finances (PLF) de l'année 2024, ainsi que la programmation budgétaire triennale 2024-2026.

Présenté par la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, cet exposé passe en revue l'évolution de la situation économique internationale et nationale durant les six premiers mois de l'année en cours, l'exécution de la LF à fin juin 2023 et les prévisions de fin d'année, outre la programmation budgétaire triennale 2024-2026, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

Par ailleurs, le Conseil a examiné un Accord de promotion et de protection réciproques des investissements entre le Maroc et la Sierra Leone, conclu le 28 avril 2023 à Dakhla, ainsi que le projet de loi n°31.23 portant adoption dudit accord, présentés par M. Baitas, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Selon le ministre, cet accord vise à promouvoir l'investissement à même de contribuer au développement durable et à renforcer le transfert des technologies, la création d'emplois et l'interaction entre les secteurs public et privé.

A cet effet, chaque partie s'engage, conformément à ses lois et règlements en vigueur, à promouvoir et à créer les conditions favorables aux investisseurs pour la réalisation d'investissements sur le territoire de l'autre partie, a-t-il précisé.