Afrique: Est de la RDC - Au moins 1 600 000 personnes ont bénéficié de l'aide du PAM au 1er semestre 2023

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a assisté en vivres et cash au moins 1 600 000 personnes depuis janvier dernier au Nord-Kivu, Sud-Kivu et en Ituri.

Le chargé de communication de cette agence du système de l'ONU, Claude Kalinga, a révélé ces chiffres, mercredi12 juillet, au cours d'une rencontre avec la presse à Beni (Nord Kivu).

Il a indiqué que le PAM compte également en assister plus de trois millions d'autres d'ici à la fin de cette année dans le cadre du programme d'intensification de l'aide pour l'Est de la RDC.

« Pour le moment la PAM a mis en oeuvre ce que nous appelons le skill up ; en fait c'est une mise à l'échelle, ça veut dire une augmentation du volume de nos activités et principalement dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri. Globalement le PAM a assisté un million six cent mille personnes et nous comptons pouvoir assister trois millions six cent mille personnes d'ici à la fin de l'année. Raison pour laquelle, vous venez de constater avec moi que le nombre de personnes à assister a augmenté sensiblement », a précisé Claude Kalinga.

Selon lui, cette augmentation de l'assistance du PAM est dûe principalement « aux facteurs ayant poussé des populations exposées aux conflits à se déplacer »

Claude Kalinga a également precise que le PAM est «là, travaille pour la population et avec la population ».