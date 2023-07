Cote d'Ivoire: Daloa-Dougroupalégnoa - Le marché approvisionné et achalandé

En dehors de Gagnoa, les jours de marché dans les autres localités du département sont hebdomadaires. Celui de Dougroupalégnoa grouille toujours de monde. De par sa situation dans cette localité centre, il constitue un élément important pour la commercialisation des nombreux produits vivriers. Koné Aïcha, commerçante et originaire de Dougroupalégnoa qui vend des produits de beauté de toutes les gammes, des berceaux et des habits d'enfants, estime qu'aujourd'hui ce n'est pas l'affluence compte tenu certainement de la grande pluie qui s'est abattue sur le département de Gagnoa la veille.

Selon elle, les temps sont extrêmement durs dans tous les foyers. Toutefois, elle dit être à la disposition des paysans qui n'ont pas le temps de se rendre à Gagnoa pour faire des emplettes. Ces derniers trouvent que c'est une aubaine de ne pas se déplacer sur une longue distance. Ils gagnent ainsi en temps et en énergie avec nous ici à Dougroupalégnoa. Mieux, ils ne seront pas l'objet de petits vols au marché de Gagnoa.

Le marché est approvisionné et achalandé. Les commerçantes viennent de Gagnoa, des seize villages de la sous-préfecture de Dougroupalégnoa, de tous les campements baoulé et bien sûr du chef-lieu. Elles viennent avec des produits vivriers. D'autres femmes arrivent d'Abidjan pour l'achat du premier dérivé du manioc appelé placcali, de la banane plantain et des oranges destinés au grand marché de cette agglomération », a-t-elle affirmé.

Bamba Diarra, commerçante depuis un certain temps, se plaint, quant à elle, de l'emplacement du marché qui draine pourtant un nombre impressionnant de commerçants et de commerçantes. « Nous sommes sous le soleil et sous la pluie. Et nous y sommes obligés, parce que nous n'avons aucune autre activité. Tout ce monde que vous voyez est la moitié de ce que vous pouvez avoir pendant les périodes de fête et la grande campagne de cacao.

C'est un marché à ciel ouvert, un aspect dont nous ne tenons pas compte parce que nous voulons avoir un peu d'argent pour faire face à nos obligations familiales. A dire vrai, nous ne nous plaignons pas. Cependant, quelque chose devrait être fait, par exemple, la construction d'un grand hangar pour permettre à tout ce monde de faire ses affaires en toute quiétude quel que soit le temps qu'il fait », a-t-elle souhaité.