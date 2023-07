Afrique: Le génie créatif des Handicapables en vitrine à Yaoundé au Cameroun

«Magnifions le génie camerounais» un slogan fort évocateur auquel se greffe le Festival 237 Talents durant 5 jours à Yaoundé au Cameroun plus précisément au musée national lieu historique chargée d'histoire .les handicapables montreront au yeux du monde de quoi ils sont capables dans les domaines de la Musiques, Danse , Comédie, Animation Tv/Radio, Art et Peinture.

En guise de rappel des candidatures ont été lancé il ya quelques mois par le comité d'organisation afin d'enregistrer les participants ; à ce jour selon le promoteur DJ Pat cool celui qu'on ne présente plus « Nous sommes à plus de 300 vidéos déjà reçus via WhatsApp, nous comptons arrêter les sélections d'ici peu avant le démarrage le 19 juillet prochain » a t'-il précisé au cours de la conférence de presse tenue ce 12 juillet.

L' une des surprises majeures de cette deuxième édition est la participation de l'artiste Angelina Tezanou non Voyante ,Tutrice des handicapables qui a fait le déplacement depuis la France où elle y réside depuis de longues années ,pour redorer le blason de ce festival « Étant en France DJ Pat Cool m'a fait part de ce festival qui a mon sens est unique et qui met en vitrine les personnes a mobilité réduite , d'où ma présence en terre Camerounaise 3 ans après la pandémie à COVID 19» déclare Angelina Tezanou devant la presse . d'ailleurs elle offrira au public de Yaoundé une prestation live lors de ce festival.

Une foire made in Cameroon est annoncée parmi les articulations de ce festival , au delà des articulations en vitrine le thème central axé sur la jeunesse,fière de l'être au service d'un Cameroun émergent fera l'objet d'une conférence débat.

Soulignons que pour cet édition sont attendues au musée national des enfants âgés de 8 à 30 ans coeur de cible , acteurs centrals de cette édition .

Des concerts géants seront organisés tous les soirs avec plus d'une Vingtaine d'artistes de renom : Andy janea, Annie Anzouer, Dino flo, Sandrine Nnanga, Lucky+2 et bien d'autres question pour eux de communier avec ses personnes handicapables pour un Cameroun uni et indivisible.

Rappelons que le gagnant de la catégorie meilleur DJ l'an dernier exerce Actuellement dans un Night club de la ville de Yaoundé au delà des faits festifs l'objectif visé c'est de détecter et d'accompagner ces jeunes talents afin de montrer aux yeux du monde leurs potentiels au delà des frontières.

À quelques jours de l'ouverture de ce grand rendez-vous culturel et social tout est fin prêt pour le lancement des hostilités dès le 21 juillet prochain avec la cérémonie d'ouverture officielle du festival par les autorités camerounaises bien avant cela la journée du 19 juillet est dédiée à la détection de ces jeunes talents.

Précisons en fin de compte que le Festival 237 Talents se refermera le 23 juillet prochain avec remises de récompenses aux méritants.