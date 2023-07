Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Juillet 2023

Mali : Lutte contre la corruption- Des pro- IBK bientôt écoutées par un juge d’instruction

La lutte contre la corruption menée par la Transition se poursuit au même rythme effréné, avec en ligne de mire principalement des anciens dignitaires du régime IBK. Après l’arrestation de l’ancien ministre des Affaires Religieuses et du Culte, Thierno Omar Hass Diallo; du défunt Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga; de l’ancienne ministre l’Economie et des Finances, M Bouare Fily Sissoko et un mandat d’arrêt international émis contre Boubou Cissé, Tiéman Hubert Coulibaly et Mamadou Igor Diarra, tous anciens ministres du régime IBK; c’est désormais au tour de trois (03) autres personnalités qui ont aussi marqué leur temps durant cette même période d’être écoutées par la Justice malienne. Selon des sources judiciaires, ces personnalités qui ne sont autres que Mamadou Diarrassouba, ancien Questeur de l’Assemblée Nationale, membre du Rpm; Issaka dit Isaac Sidibé, ancien président de l’Assemblée Nationale et Mamoutou Touré dit Bavieux, actuel président de la Femafoot, seront bientôt écoutées par un juge d’instruction. (Source : abamako)

Guinée : Justice- Un ancien haut cadre du régime d’Alpha Condé visé par un mandat d’arrêt…

Un ancien haut cadre du défunt régime est visé par un mandat d’arrêt après sa condamnation par la justice guinéenne. M. Mohamed Maama Camara, ex secrétaire général du ministère de la ville et de l’aménagement du territoire qui a été reconnu coupable le jeudi 13 juillet, de « destruction de biens privés, abus d’autorité, stellionat » a été condamné par contumace à 5 ans d’emprisonnement ferme. (Source : africaguinee.com)

Kenya : Vie chère- Plusieurs morts dans des manifestations au Kenya

Les commerces étaient fermés et la capitale Nairobi placée sous haute surveillance policière le 12 juillet. Dans le bidonville de Mathare, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants, qui jetaient des pierres. Elle en a également fait usage pour disperser des manifestants dans la ville portuaire de Mombasa (sud).« Nous avons trois morts à Mlolongo » près de la capitale Nairobi, « où un groupe de manifestants avait bloqué la route pour protester et nous en avons aussi deux autres à Kitengela et un à Emali », respectivement à 30 km et 120 km au sud de la capitale, a déclaré une source policière, qui a requis l’anonymat. Le bilan a été confirmé le 12 juillet dans ces trois villes par une autre source policière. (Source : Afp)

Rdc : Crime crapuleux- L’ancien ministre des Transports Cherubin Okende, assassiné dans sa voiture

Cherubin Okende, ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République, a été retrouvé mort ce jeudi matin dans son véhicule sur l'avenue Poids Lourd à Kinshasa, a-t-on appris de Togo Web. L'annonce de sa mort a fait le tour des réseaux suite à la publication de vidéos, exposant son corps criblé de balles sur le siège conducteur de sa voiture 4x4 avec la ceinture de sécurité en place comme si le défunt s'apprêter à se mettre en chemin avant d'être sauvagement abattu. Son corps a été transporté à la morgue par une ambulance. Selon les informations de son parti, le politique aurait été enlevé la veille, le 12 juillet, « à 15h00 au Parking de la Cour constitutionnelle ». (Source : alibreville.com)

Gabon : Haca- Prise de fonction du nouveau collège

Le nouveau collège des conseillers-membres de la Haute autorité de la Communication (Hac) a pris ses fonctions ce mercredi 12 juillet 2023 à Libreville, selon un communiqué de cette institution parvenu à l’Agence gabonaise de presse. Nommé lors du conseil des ministres du 03 juillet dernier, le nouveau collège des conseillers-membres est entré en fonction à la faveur d’une plénière ordinaire présidée par Germain Ngoyo Moussavou, le président de l’institution. Au cours de cette plénière inaugurale du mandat, à laquelle plusieurs points ont été inscrits à l’ordre du jour, le président de la Hac qui, lui a été reconduit à la tête de l’institution de régulation des médias au Gabon a, au nom des membres du collège, remercié le président de la République, Ali Bongo Ondimba d’avoir porté son choix sur leurs modestes personnes. Il a également félicité les six conseillers- membres qui intègrent nouvellement l’institution.(Source : alibreville.com)

Ghana : Insécurité- Plus de 200 Burkinabè expulsés du pays

Plus de 200 Burkinabè, dont des femmes et des enfants, sont arrivés dans le sud-ouest du Burkina Faso après avoir été expulsés du Ghana voisin, a-t-on informé jeudi auprès du gouverneur de la région et de personnes rapatriées. « Il y a une opération (d'expulsion) en cours chez nos voisins au Ghana, depuis le 11 juillet, on a commencé à enregistrer des compatriotes rapatriés du Ghana », a déclaré à l'AFP Boureima Sawadogo, le gouverneur du Sud-ouest région frontalière du Ghana qui accueille les déplacés. (Source : Afp)

Sénégal : Caf- Augustin Senghor réélu à la tête du Comité exécutif

Le président de la Fédération sénégalaise de football a été réélu, le jeudi 13 juillet 2023, à la tête du comité exécutif de la Confédération africaine de Football (Caf), au cours de la 45è assemblée générale ordinaire de l’instance africaine, qui se tient actuellement en Côte d’Ivoire. Les progrès majeurs du Sénégal dans le milieu du football ces dernières années, y compris les exploits accomplis par les équipes de différentes catégories, ont témoigné de la gestion du président. Augustin Senghor assurera les responsabilités au côté de Pierre Mouguengui (Unicaf); Guy AAkpovy (Ufoab); Abdulhakim Alshelmani (Unaf). Rappelons que cette assemblée met un point d’honneur à toutes les questions entravant l’évolution du football africain afin de favoriser son essor sur tout le continent.(Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Bondoukou- Une sixième voiture brûlée par des inconnus

Des personnes non encore identifiées ont brûlé, mercredi 12 juillet 2023, aux environs de 4h du matin, la voiture d’un particulier garée dans sa cour et tenté de mettre le feu sur celle d’un autre habitant, au quartier Kamagaya à Bondoukou.Selon le propriétaire de la cour, Mama Ouattara, la voiture appartient à son ami qui réside à San Pedro. Il lui avait confié sa clé, il y a quatre jours. La voiture du particulier a cramé et l’autre véhicule, celui d’un religieux musulman, Yéo Souleymane a été endommagé. Cette nouvelle action criminelle porte à six, le nombre de véhicules brûlés, avec cinq autres endommagés dans cette ville, depuis le vendredi 7 juillet 2023.Le premier adjoint au maire, Bourahima Ouattara, au nom du maire Koné Hiliassou, a assuré les populations, des mesures prises pour la sécurisation des biens et des personnes. Cette situation avait conduit le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, à appeler la population à la vigilance lors de la deuxième session ordinaire du conseil régional du Gontougo, vendredi 7 juillet 2023, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Nassénéba Touré. Le grand imam de Bondoukou, El Hadj Timité Ismaël Latif, avait exprimé également, vendredi 7 juillet 2023, sa compassion aux victimes des véhicules brûlés. (Source :Aip)

Burkina Faso : Effort de paix- Plus de 126 millions fcfa et 69,65 tonnes de vivres collectés en un mois

La Commission de réception et de gestion des dons a publié le bilan mensuel des contributions volontaires dans le cadre de l’appel à contribution pour l’effort de paix au Burkina. 69, 65 tonnes vivres et 126 253 004 Fcfa ont été réceptionnés courant le mois de juin 2023.69,65 tonnes de vivres et 126 253 004 Fcfa ont été réceptionnés pendant le mois de juin par la Commission dans le cadre de l’appel au chef de l’Etat à participer à la dynamique de reconquête du territoire national du Burkina. C’est ce qui ressort d’un communiqué en date du 26 juin dernier et rendu public le jeudi 13 juillet 2023. Ce bilan mensuel constitue le 7e du genre depuis la mise en place de la commission chargée de la réception des dons. Le bilan cumulatif des dons en espèces des 7 mois de collecte fait 1 053 822 027 Fcfa. (Source : aouaga.com)

Benin : Réhabilitation de la route Lomé – Cotonou- La Bad dénonce le retard de la 2ème phase

La deuxième phase du projet de réhabilitation de la route Lomé – Cotonou et de protection côtière est en cours, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour accélérer sa mise en œuvre, selon un rapport de la Banque africaine de développement (Bad). Le rapport, daté du 26 juin 2023, indique que l’objectif de développement du projet sera atteint si des dispositions appropriées sont prises pour améliorer sa mise en œuvre, en particulier avec la prolongation de la date de clôture du projet jusqu’au 31 décembre 2024. Le rapport note la poursuite des études routières, qui sont en voie d’achèvement, et le démarrage de toutes les procédures d’acquisition restantes du côté du Bénin. Il souligne également la poursuite des travaux routiers du côté du Togo, dont 10 sur 30 km sont terminés, et l’avancement de la procédure d’acquisition des travaux de protection côtière. Les travaux routiers du côté du Togo sont à un taux d’avancement physique moyen d’environ 90 %. Le temps de parcours entre Lomé et Cotonou a significativement diminué, avec la mise en service des postes de contrôle juxtaposés (Pcj) de Hillacondji/Sanvée Condji. (Source : acotonou.com)

Rca : Décès d’un casque bleu dans une attaque armée - Le Conseil de sécurité appelle à ouvrir une enquête

Dans une déclaration de presse du Conseil de Sécurité, a fermement condamné l'attaque contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine qui a coûté la vie à un casque bleu rwandais le 10 juillet 2023 près de Sam-Ouandja, dans la préfecture de la Haute-Kotto. Le conseil a appelé « le gouvernement de la République centrafricaine à enquêter rapidement sur cette attaque avec le soutien de la Minusca (...)»( Source :abangui.com)