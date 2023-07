Afrique de l'Ouest: Inondations- Un séminaire international ouvert à Abidjan

Le directeur de la Recherche, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Aboudramane Bamba, a présidé, le mercredi 12 juillet 2023 à Abidjan-Cocody, l’ouverture d’un séminaire international du projet d’appui à la « Résilience des Territoires francophones face aux Inondations (Rtfi) ».

Ce projet est mené conjointement avec l’Université Senghor à Alexandrie, opérateur direct de la Francophonie, en partenariat avec l’Association française pour la Prévention des Risques de Catastrophes naturelles et technologiques (Afpcnt), ainsi qu'avec le Centre d'Excellence africain « Changement climatique, Biodiversité et Agriculture durable » et son Laboratoire Mixte International LMI NEXUS en Côte d’Ivoire. Rapporte le Cicg

À l’ouverture dudit séminaire dont le thème est : « La réduction des risques d’inondation : quelles solutions innovantes pour les territoires ? », Aboudramane Bamba a affirmé qu'il est du devoir du ministère de soutenir ce type d'initiatives. « Ce séminaire international constitue une plateforme pour le partage des meilleures pratiques et des avancées scientifiques dans le domaine de la résilience aux inondations. Il nous offre une opportunité unique de collaborer avec des experts internationaux, des décideurs et des praticiens qui partagent notre engagement à relever les défis des inondations dans nos territoires ».

Selon le Directeur de la Recherche, le ministère est pleinement engagé dans cette démarche qui consiste à relever les défis des inondations auxquels nous sommes confrontés en Côte d’Ivoire avec leurs lots de dégâts et de sinistres.

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, la secrétaire générale adjointe de la Commission nationale de la Francophonie, Catherine Songhi, a soutenu que son ministère partage les objectifs du projet car la stratégie de la Francophonie à l’Unesco et le projet Rtfi partagent un engagement commun en faveur du développement durable : « En mettant l’accent sur le développement durable, ce projet n’aborde pas seulement les aspects physiques des inondations, mais reconnaît également le rôle crucial de la culture dans la promotion de la force et de l’identité de la communauté ».

Le directeur du Développement et de l'Entrepreneuriat à l'Université Senghor, Ulvick Houssou, a dit sa fierté de partager l’expérience de son université qui est « une université de la Francophonie, une université de développement, qui forme et après la formation, fait des applications pratiques ».

Un atelier de réflexion sur la mise en place de solutions innovantes au regard des défis identifiés sera organisé dans le mois de septembre 2023, et l’exercice grandeur nature de simulation de crises pour tester les solutions proposées sera faite en novembre prochain.