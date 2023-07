Cote d'Ivoire: Développement agricole- Les ambassadeurs du Qatar et des Emirates Arabe Unis Chez Adjoumani

Le ministre d'Etat ministre de l'agriculture et du développement rural, Kobenan Kouassi ADJOUMANI a reçu en audience, le 13juillet à son cabinet, au 25ème étage de l’immeuble Caisstab d’Abidjan- Plateau, les Ambassadeurs des Emirates Árabes Unis, Sem Ali Alnuaimi et celui Qatar Sem Jaber Jaraila Al-Marri ,tous deux représentants leur pays en Côte d’Ivoire. Au menu des échanges les relations bilatérales et surtout les possibilités d'investissement dans le secteur de l’Agriculture.

Avec le Diplomate du Qatar il a été singulièrement question de « la 1ère Exposition Internationale d’horticulture au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord qui aura lieu à Doha au Qatar du 23 octobre 2023 au 28 mars 2024, sur le thème ‘ Désert vert, meilleur environnement’ ». L’ambassadeur Qatari a saisi cette audience pour inviter le ministre d’Etat Adjoumani à cette exposition que son pays organise pour la toute première fois. Le Diplomate du Qatar a vivement souhaité que « la Côte d’Ivoire, pays agricole par Excellence puisse prendre part à ce grand rendez- vous. Beaucoup de facilités vont être faite pour permettre à la Côte d’Ivoire d’être présente à l’Expo Doha » a dit le Diplomate Quatari.

Son excellence Jaber Jaraila a également informé, le Ministre d’Etat que la compagnie aérienne Qatar Airway fera bientôt la ligne directe Abidjan -Doha sans escale. Cela a souligné l’hôte du ministre Adjoumani , « va réduire le temps de vol entre les deux pays ».

Le ministre d’Etat Adjoumani a salué le vol direct Abidjan -Doha, sans escale, qui va réduire le temps de vol, entre les deux pays et d’ajouter qu’ il accepte l’invitation faite à son pays et singulièrement au Département Ministériel en charge du monde Agricole. Concernant l’expo qui se tiendra à Doha notre pays y sera a confié le Ministre d’Etat Adjoumani à son hôte. Toutefois a- t- il fait savoir, la Côte d’Ivoire invité déjà le Qatar à prendre part au prochain Salon de l’Agriculture et des Ressources Animales SARA qui se tiendra du 29 septembre au 9 octobre 2023.L’Ambassadeur a dit qu il sera difficile de voir des entreprises Qatariens prendre part au Sara, en raison du temps très court, mais une invitation adressée au Ministre de l’Agriculture serait la bienvenue afin que ce dernier puisse prendre part au Sara. Reprenant la parole l’Ambassadeur Jaber a tenu à rappeler que cette première Exposition que mon pays organise est très important pour les entreprises ivoiriennes. Elle sera une occasion ces entreprises de noter des contacts d’affaires pour la Côte d’Ivoire »,a- t- il souligné. Mieux elle est également une tribune pour faire la promotion de l’Agriculture Ivoirienne et va renforcer les relations entre les deux pays Elle est également une tribune pour montrer le savoir- faire du Qatar en matière technologique ».

Le Qatar n’est pas un pays agricole certes, mais il a développé la technologie agricole. La société Assart en est une preuve. Elle s’est spécialisée dans l’investissement technologiques au niveau de l’Agriculture.

Pour le ministre d’Etat « la présence de son pays à cette exposition va permettre de montrer notre potentialité agricole et notre savoir- faire en matière agricole. Une occasion pour nous également de nous imprégner des réalités du Qatar » a- t- il rappelé. Avec Ambassadeur. Avec l’Ambassadeur Saoudien il a été question d’investissements dans le domaine agricole.