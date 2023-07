Burundi: L'ONU prime la Première dame du pays pour ses activités sociales

L'ONU a distingué la Première dame du Burundi Angeline Ndayishimiye pour son engagement dans la défense des droits des femmes et des filles dans son pays.

Madame Ndayishimiye est connu pour son combat pour l'éducation des jeunes burundais, contre les causes et les conséquences de la violence sexiste et son soutien aux victimes de la fistule obstétricale.

«Elle a développé d'innombrables solutions concrètes à ces défis, y compris la création d'un centre psychiatrique pour soutenir les survivants de la violence et de nombreux projets qui fournissent des informations sur la santé sexuelle et reproductive aux communautés marginalisées à travers la République du Burundi», a déclaré l'UNFPA dans un communiqué relayé par l'agence AA.

Ce prix, composé d'une médaille d'or, d'un diplôme et d'une somme d'argent, a été également attribué à l'Institut Africain des Politiques de Développement (AFITEP).

Le Prix des Nations unies pour la population a été créé par l'Assemblée générale en novembre 1981 (résolution 36/201) et décerné pour la première fois en 1983. Il est décerné chaque année à une personne et/ou une institution en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles aux problèmes et solutions en matière de population et de santé reproductive.