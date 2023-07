Afrique: Sommet Russie-Afrique - Vers une amélioration des relations économiques

Le 12 juillet de cette année, Addis-Abeba a accueilli une table ronde « En route vers le deuxième Sommet Russie-Afrique et Forum économique et humanitaire » avec la participation de représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, Afrocom, les ministères, l'industrie et les associations professionnelles.

Pour Evgeny Terekhin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Ethiopie, le Sommet Russie-Afrique est un événement qui joue un rôle clé dans le développement des relations russo-africaines. « C'est grâce à ce format d'interaction que nous pourrons atteindre dès que possible un niveau qualitativement nouveau de partenariat mutuellement bénéfique, capable de relever les défis du 21e siècle », a-t-il déclaré.

Selon le communiqué dont nous avons reçu copie, au cours de la discussion, les perspectives de développement des relations de partenariat économique et social russo-africaines ont été évoquées.

Parmi les orateurs figuraient Evgeny Terekhin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Éthiopie ; Igor Morozov, président du Comité de coordination pour la coopération économique avec les pays africains (Afrocom) ; Ilya Nesterov, chef du département des relations extérieures de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie ; NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie ; Ekaterina Kiseleva, directrice générale adjointe pour le développement de Kundalinik ; Alexander Makarov, directeur général de TraceCore Llc ; Elena Myakotnikova, Directrice de la fonction « Initiatives Climat et Régulation Carbone » du Sibur. Au total, des participants de 25 pays africains ont rejoint l'événement.