Afrique: La première édition de la Ligue africaine de football est prévue le 21 octobre

Dakar — La première édition de la Ligue africaine de football aura lieu le 21 octobre 2023 et verra la participation de huit clubs de football de huit pays, a annoncé jeudi, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

"Le coup d'envoi de la première Super League africaine aura lieu le 21 octobre 2023 avec les huit meilleurs clubs de football africains de huit pays africains", a annoncé, M. Motsepe, lors de la 45e assemblée générale ordinaire de la CAF tenue à Abidjan.

La compétition mettra aux prises le TP Mazembe (RD Congo), Horoya Conakry (Guinée), Espérance de Tunis (Tunisie), Wydad Casablanca (Maroc), Al Ahly (Egypte), Simba (Tanzanie), Primeiro de Agosto (Angola) et enfin Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

La CAF effectuera le tirage au sort des matchs des quarts de finale et des deux demi-finales. La finale aura lieu en matchs aller et retour.

L'idée de départ était de créer une compétition avec 24 participants répartis en trois poules géographiques (Afrique du Nord, Afrique Centrale et de l'Ouest, Afrique du Sud et de l'Est), avant que le format ne soit revu.

"Je suis convaincu que les changements et les réformes que nous avons introduits dans la CAF et le football africain rendront le football dans les pays de nos associations membres et sur le continent africain globalement compétitif et autosuffisant", a soutenu le président de la CAF.

Selon lui, le football a le pouvoir unique "d'unir des personnes de différentes origines raciales, ethniques, religieuses et culturelles et nous nous engageons à apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie et à unir les peuples d'Afrique et du monde".