Sénégal: Financement des Pme - L'Association professionnelle des banques et établissements financiers réitère sa disponibilité

La 3ème édition du Forum de la Pme sénégalaise organisée par l'Agence de développement et d'encadrement des Pme (Adepme) s'est ouverte ce 13 juillet 2023.

Prenant part à la cérémonie d'ouverture, le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbefs) a réitéré la disponibilité de son organisation à accompagner les Pme dans la recherche de financement. Dans son discours, Mamadou Bocar Sy qui est le directeur général de la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs) a confié qu'au Sénégal beaucoup de banques disposent de segmentation de clientèle dédiée aux Pme. M. Sy de relever que la Bhs avec Ecobank, sont présents dans le financement des Pme.

Soulignant que les pme occupent une place centrale dans notre économie, le patron de la Bhs d'indiquer qu'elles font face à certains facteurs qui limitent leur accès au financement. Mamadou Bocar Sy de citer entre autres, l'absence d'états financiers, ou quand il y en a, ils ne sont pas fiables. Il y a également la faible capacité à disposer de garantie ; la méconnaissance des produits financiers innovants tels que le factoring. Le président de l'Apbefs explique que les règles prudentielles sont inapplicables pour les Pme-Pmi. «L'Apbefs, reste disponible à travailler pour des solutions inclusives pour que la Pme reste vecteur essentiel de croissance, de création de valeur et d'emploi », a indiqué le président de l'Apbefs.

La 3ème édition du Forum de la Pme sénégalaise se tient du 13 au 15 juillet 2023. Cet évènement sera l'occasion de rencontrer l'ensemble des acteurs intervenant dans l'écosystème financier et technique d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (Mpme).

«L'objectif de la 3ème édition du forum est de construire les conditions d'un financement massif et sécurisé des Pme à travers le lancement du Guichet unique d'accès au financement (Guf-Pme) », informe l'Adepme dans un communiqué de presse.

Il est prévu une série d'ateliers de haut niveau animés par des experts de renommée pour améliorer notre compréhension des différents instruments et mécanismes de financement des Pme ; · un salon du financement à travers une expo pour les différents instruments de financement (banques, Sfd, Fonds d'investissement, etc.) ; · les journées du conseil avec des échanges en B2B entre consultant et Pme sur différentes problématiques de gestion d'entreprise dont le financement. Il y aura également un Conseil présidentiel portant sur les conclusions des «Concertations nationales sur le financement des Pme ».

Le Forum de la Pme sénégalaise est un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur privé et les institutions financières. Il offre aux participants une occasion unique de rencontrer des chefs d'entreprise, des experts, des représentants d'institutions financières et des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial. Grâce à une série d'ateliers thématiques, de conférences et de sessions de networking, les participants auront l'opportunité d'échanger des idées, de développer leurs compétences, de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires et de nouer des partenariats stratégiques.