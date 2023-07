Sénégal: Touba - La bibliothèque Cheikhoul Khadim bientôt dotée d'une salle médiathèque (Conservateur)

Touba — La bibliothèque Cheikhoul Khadim de Touba (centre) sera bientôt dotée d'une salle médiathèque avec des contenus en sons, images et écrits, a annoncé, jeudi, son secrétaire général, Ousseynou Diattara.

"Le projet est en avance, et on espère que d'ici la prochaine édition du Grand Magal de Touba, elle sera opérationnelle et accessible au grand public", a-t-il dit à l'APS, en marge de la commémoration de la grande journée dédiée aux Qaçaids, poèmes écrits par le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, à la gloire du prophète de l'islam.

Nombreux fidèles mourides ont pris d'assaut la bibliothèque communément appelé »Daaray Kamil », située à quelque mètres de l'aile Est de la grande mosquée de Touba, pour s'y recueillir et lire le Coran et les Qaçaids.

Construit en 1977 sur recommandation de Serigne Abdou Lahat Mbacké, troisième khalife des mourides (1968-1989), la bibliothèque est aujourd'hui subdivisée en cinq blocs, dédiés entre autres, au Coran, aux Qaçaids, à la culture générale ainsi que les correspondances et témoignages envoyés à Serigne Touba.

"Nous avons au total ici, 60 000 exemplaires du Coran en manuscrits et en imprimés, plus de 7000 Qaçaids (poèmes écrits par le Cheikh), ainsi que d'autres milliers de livres et textes sacrés relatifs à la théologie, au droit et à la pratique islamique, aux sciences, à la grammaire, à la géographie", a précisé Ousseynou Diattara.

Selon lui, "un vaste projet de numération de tous ces documents est en cours de finalisation, en vue de vulgariser et rendre davantage accessible, à travers les plateformes numériques, ce grand temple du savoir, visité tous les ans par d'éminents chercheurs et autres apprenants, en provenance de tous les continents ».

Il est d'avis que cette journée permettra de "perpétuer cette tradition". Il a invité par la même occasion les fidèles mourides, conformément aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké de »précéder le savoir à l'acte ».