Sénégal: Un colloque international en hommage au Pr Ibrahima Thioub

Dakar — Des historiens et universitaires ont rendu hommage au Pr Ibrahima Thioub, historien et ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD), jeudi, à l'occasion d'un colloque international organisé à Dakar.

»Ce colloque a été initié dans le but de rendre un hommage mérité au professeur Ibrahima Thioub. Il a été plus qu'un enseignant pour nous et la meilleure manière de lui montrer notre gratitude, c'est de lui dédier cette rencontre qui se consacre à la production du savoir et de discussions scientifiques. C'est ça qui colle le mieux à ses valeurs », a confié Ibra Sène, membre du comité d'organisation du colloque.

»Au-delà de la formation, Pr Thioub a continué à nous assistés à l'étranger. Il nous a ouvert son coeur et sa famille mais aussi a mis à notre disposition ses ressources matérielles et ses relations. Nous avons senti que nous avions une grosse dette envers lui », a ajouté M. Sène, ancien étudiant du Pr Thioub et professeur d'histoire aux Etats-Unis.

Le directeur général de l'enseignement supérieur, Amadou Abdoul Sow, a précisé que »l"idée de cette rencontre à la fois scientifique, sociale et humaine a germé dans la solidarité et la complicité de quelques anciens étudiants du Pr Ibrahima Thioub ».

»Pour rendre hommage à leur maître, ces anciens élèves ont su puiser dans les valeurs et traditions éducatives héritées de nos différents foyers de formation africain et sénégalais dans lesquels l'acquisition de savoir et connaissances se doublait de celle des valeurs éthiques et morales, donc la reconnaissance », a rappelé M. Sow.

%

Il a souligné que le Pr Thioub préside depuis 2021, la commission nationale de la bonne gouvernance du Sénégal, organe du Mécanisme africain d'évaluation des pairs de l'Union africaine.

Pr. Thioub est l'auteur de plusieurs dizaines d'articles et d'ouvrages, membre de comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques et associations académiques.

Ibrahima Thioub, né le 18 juin 1955 à Malicounda (Mbour)? est un historien et universitaire sénégalais.

Ahmadou Aly Mbaye, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), a pour sa part souligné que »c'est un hommage amplement mérité vu l'exceptionnel parcours du Pr Thioub avec un demi-siècle d'une vie entièrement consacrée à l'enseignement et à la recherche ».

»Il a pu gravir tous les échelons du système scolaire et universitaires, passant d'instituteur a professeur d'université. Dans une quête perpétuelle de savoir, il n'a jamais hésité à redevenir étudiant à chaque fois qu'il le fallait pour acquérir d'autres compétences et mieux servir son pays dans la diffusion du savoir. Le parcours du recteur Ibrahima Thioub doit être montré en exemple », a t-il dit.

»L'université Cheikh Anta Diop que vous avez servie depuis plus de trois décennies au moins vous doit sa reconnaissance », a-t-il lancé en s'adressant à Ibrahima Thioub.

Il a rappelé que l'université de Nantes, l'université de Bordeaux Montaigne et Science-Po Paris l'ont élevé au grade de Docteur Honoris Causa. La France l'a promu commandeur dans l'ordre des palmes académiques. Pour le recteur de l'UCAD, »ces décorations consacrent un engagement sans faille au service de l'éducation ».

En tant que recteur de l'UCAD, le professeur Ibrahima Thioub avait »défini les domaines et actions prioritaires d'intervention, que sont la gouvernance, le numérique, la formation professionnalisante, la recherche et la qualité en rapport avec la politique générale de réforme académique de l'Etat », a rappelé Ahmadou Aly Mbaye, son successeur.

»Cela m'a beaucoup facilité la tâche quand j'ai eu l'honneur de vous succéder comme recteur a l'université Cheikh Anta Diop de Dakar », a t-il souligné.