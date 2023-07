Congo-Kinshasa: Meurtre de chérubin Okende - L'opposition entre colère et recherche de la vérité

Les opposants congolais ont été les premiers à s'exprimer après la découverte du corps sans vie de Chérubin Okende, député national et porte-parole du parti politique Ensemble pour la République. On peut litre, à travers leurs publications sur les réseaux sociaux la colère, l'incompréhension et leur espoir de voir la justice mettre la main sur les auteurs de cet acte ignoble.

Le député national Claudel-André Lubaya dénonce un « crime d'état inacceptable, inexcusable et impardonnable ».

« Je tiens à condamner de façon la plus ferme et la plus solennelle ce crime crapuleux que rien ne peut ni justifier ni excuser. En pleine période pré-électorale, marquée par des vives tensions sur fond d'intolérance politique, ce meurtre qui sème la panique est un mauvais signal pour le processus électoral », écrit l'opposant sur son compte twitter.

Dans ce texte d'hommages au disparu, il rappelle que la sécurité des personnes et celle de leurs biens est une des responsabilités fondamentales dont doit s'acquitter le gouvernement. Il est tenu, ajoute-t-il, pour ce faire, à user de tous les moyens en son pouvoir pour garantir à tous les citoyens, indistinctement, la sécurité maximale de leur existence et ce, à toute heure et en tout lieu.

« J'en appelle au sursaut d'éthique de la Justice et à son sens du devoir afin que, par une enquête impartiale et transparente, toute la lumière soit faite sur cette tragédie dont les circonstances doivent être élucidées et les auteurs, co-auteurs et commanditaires sévèrement punis par la loi », recommande Claudel-André Lubaya.

Un acte odieux

Le sénateur Matata Ponyo dénonce un régime de terreur :

« Cela est d'autant plus grave qu'il aurait été enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Nous sommes rentrés dans un régime de terreur et de dictature inqualifiable ».

Martin Fayulu note qu'il est « choqué et atterré par ce crime odieux, qui s'apparente à un assassinat politique et ne peut rester impuni ».

Pour Delly Sesanga, cet acte odieux et inacceptable a été commis dans un Etat dit de droit.

« Il s'ajoute à la liste déjà longue des martyrs et victime de l'incapacité du régime à assurer notre sécurité, dans une volonté claire d'insuffler la terreur dans le pays », fait remarquer Delly Sesanga.

Patrick Nkanga, cadre du PPRD salue la cohérence politique dans l'agir de Chérubin Okende.

« Le regretté Chérubin avait fait le choix de demeurer cohérent avec sa famille politique et ses convictions, en démissionnant du Gouvernement, choix exemplaire et rempli de dignité, dans une classe politique constituée majoritairement des gens avides de pouvoirs, au point de trahir leur propre conscience. Son acte restera gravé dans la conscience collective », écrit Patrick Nkanga.