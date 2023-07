Sénégal: Présidentielle - La Task force républicaine appelle à »l'unité » autour du candidat choisi par le président Macky Sall

Dakar — La Task force républicaine (TFR), une entité de la mouvance présidentielle, a appelé jeudi, les alliés de la coalition Benno Bokk Yaakaar BBY et les membres de l'Alliance pour la République (APR) à oeuvrer à »l'unité autour » du candidat qui sera choisi par le président Macky Sall pour l'élection présidentielle de février 2024.

»La TFR exhorte les camarades de l'APR, de BBY et de l'ensemble de la majorité présidentielle à oeuvrer dans cette direction pour qu' ensemble, autour du candidat choisi, garantir par la voie des urnes, au soir du 25 février 2024, la continuité du Plan Sénégal émergent PSE jusqu'à son terme au grand bénéfice des populations », a déclaré le porte-parole du jour, Mamadou Ndione, lors d'une conférence de presse.

Dans un contexte sous-régional »d'instabilité exacerbée par les enjeux géopolitiques liés aux ressources pétrolières et gazières de notre pays », il a ajouté que "l'heure n'est pas aux échappées solitaires utopiques, mais à l'Alliance de toutes les sensibilités pour l'intérêt supérieur de la République ».

La Task force républicaine s'inscrit »dans cette même posture de dignité et reste à l'écoute du Président de la République » et estime aussi que »cette posture de dignité et de patriotisme doit pousser chacun à taire ses ambitions égoïstes », a t-il dit.

%

Revenant sur le discours prononcé le 3 juillet par le chef de l'Etat Macky Sall, au cours duquel il a annoncé qu'il n'était pas candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Mamadou Ndione a salué sa »stature d'Homme d'Etat ».

»Cette décision historique unanimement saluée au Sénégal, en Afrique et dans le Monde prouve encore une fois la stature d'Homme d'État de notre leader qui a fini de placer le Sénégal sur la rampe irréversible de l'émergence avec des institutions fortes garantes de la paix, la démocratie et la stabilité », a t-il dit.

La TFR qui regroupe plusieurs directeurs généraux et cadres de l'administration publique a mis en exergue le bilan du président Macky Sall.

"Aujourd'hui, c'est à la faveur de la vision du Président Macky Sall que sont livrés en quantité et qualité les autoroutes, routes, pistes, ponts, forages, centrales solaires, centrales éoliennes, sphères ministérielles, universités, lycées, écoles, bus, rames de train, le TER, bientôt le BRT, les aérodromes régionaux, les avions d'Air Sénégal et des Forces de défense et de sécurité, les hôpitaux, centres, postes et cases de santé, les forages et châteaux d'eau, les engins et équipements agricoles, halieutiques et pastorales, bref, de toutes les infrastructures à finalité économique, sociale et sécuritaire », a souligné Mamadou Dione.

Il a relevé que »c'est grâce à la première phase du PSE que la croissance moyenne est passée au Sénégal de 3.0% entre 2009 et 2013 à 6.6% entre 2014 et 2018 ». »(...) en dépit du choc puissant de la Covid-19, notre pays (...) aura une croissance en progression de 7,8% en moyenne sur la période 2024-2026".