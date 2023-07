Sénégal: Kédougou - Identification des besoins en formation dans le secteur minier

Kédougou — Un atelier régional sur l'identification des besoins en formation et en investissement dans le secteur minier s'est ouvert jeudi à Kédougou (sud-est), à l'initiative du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et des sociétés minières, a constaté APS.

La rencontre présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement Georges Samba Faye, a réuni tous les acteurs des mines et de l'industrie extractive de façon très inclusive pour discuter sur la question cruciale de la formation.

Les représentants des établissements de formation professionnelle, les autorités locales et les structures de la jeunesse de la région, y ont également pris part.

Georges Samba Faye a invité la directrice générale du 3 FPT Sophie Diallo à proposer d'autres offres de formations et de continuer cette collaboration pour le développement de Kédougou.

Il a exhorté les citoyens à se rapprocher des collectivités territoriales pour savoir comment le budget a été géré dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) des communes qui abritent des sociétés minières.

»C'est un droit qui leur est consacré, et de cette manière-là, ils peuvent savoir ce que les entreprises ont fait dans leur région ou dans leur département ou bien dans leur commune », a-t-il dit.

La directrice générale du 3 FPT a félicité les autorités administratives, locales et les acteurs des mines et des industries extractives pour l'élaboration d'une cartographie de l'offre de formation continue et initiale et la finalisation du répertoire sectoriel des métiers.

Elle envisage de mettre en place une dynamique de politique de suivi avec les différents acteurs une fois que les entreprises minières ont identifié des opportunités.