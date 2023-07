Angola: Le PDN pourrait être approuvé en août de cette année

Luanda — Le Plan de développement national (PDN 2023-2027) pourrait être analysé lors de la réunion du Conseil des ministres du mois d'août, pour son approbation respective, a déclaré ce jeudi le secrétaire d'État au Plan, Milton Reis.

S'exprimant lors du briefing habituel du ministère de l'Économie et de la Planification (MEP), il a souligné que l'approbation dépendait de la Stratégie à long terme (ELP - Angola 2050), qui sera analysée, le vendredi 14 juillet, par la Commission économique du Conseil de ministres.

Selon lui, le processus de préparation du document est toujours en cours et à ce stade a lieu la définition des priorités des projets et activités ayant un impact sur le développement du capital humain, sur l'augmentation des recettes fiscales, la sécurité alimentaire, l'impact sur les jeunes, l'égalité des sexes, la durabilité environnementale, l'emploi, les communautés vulnérables et l'amélioration de l'environnement des affaires.

« L'orientation est que nous soumettons ce document à approbation au Conseil des ministres en août.», a-t-il déclaré.

Milton Reis a assuré qu'à partir de la semaine prochaine, des sessions techniques se tiendront au niveau ministériel pour valider les priorités, sur la base des choix qui permettront une plus grande focalisation sur l'action gouvernementale, la priorisation des projets et activités à développer et à mettre en oeuvre dans les quatre prochaines années.

En ce qui concerne la stratégie, le secrétaire d'État a indiqué que le document avait été finalisé au niveau technique et serait examiné lors de la Commission économique du Conseil des ministres le 14 juillet.

Le Plan de Développement National (PDN) est un instrument de planification à moyen terme, qui présente les objectifs stratégiques par domaine et les programmes d'action respectifs avec leurs objectifs, projets et activités.

La Stratégie à long terme-Angola 2050 est l'outil de base pour l'élaboration du Plan de Développement National (PDN), qui présente les options de développement stratégique à long terme du pays, en cours d'élaboration sur la base de l'analyse de scénarios aux niveaux national, sectoriel et territorial.