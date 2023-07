Angola: ZEE et son homologue de Dubaï signent un accord de coopération

Luanda — La Zone économique spéciale (ZEE) Luanda/Bengo et les Zones économiques intégrées de Dubaï (DIEZ) ont signé aujourd'hui un mémorandum d'entente et de coopération, qui permettra aux hommes d'affaires des installations de ZEE d'exporter leurs produits "Made in Angola" vers ce marché asiatique.

Selon un communiqué de presse de la Société pour le développement de la ZEE Luanda/Bengo, auquel l'ANGOP a eu accès, le mémorandum vise à renforcer la proposition de valeur (internationalisation, augmentation de la production et des exportations), au niveau national et régional, en particulier au niveau de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ».

Cet acte, indique le document, fera également de la ZEE l'une des zones les plus compétitives de la région en ce qui concerne l'offre de services complémentaires et la pénétration dans des nouveaux marchés pour les entreprises établies.

La ZEE souligne également que l'accord permettra d'atteindre six objectifs clés, en mettant l'accent sur la création d'un catalogue numérique des importateurs et exportateurs par secteur, un programme d'échange dynamique et des visites de formation, ainsi qu'un pont entre les entreprises installées dans la ZEE et les plus de cinq mille installées dans les zones franches dirigées par DIEZ.

Un autre objet de l'accord concerne l'insertion des produits fabriqués dans la ZEE, sur la plateforme "Tradeling", qui est une Marketplace créée par DIEZ, où les biens produits sur les différents marchés partenaires sont catalogués et proposés à la vente directe aux détaillants et/ou consommateurs finaux.

L'accord sera axé sur six piliers spécifiques, qui mettent en évidence l'exploration de domaines "potentiels" de transfert de connaissances et de technologies sur les villes intelligentes et le partage des connaissances dans des domaines tels que la réglementation, l'environnement des affaires, l'innovation, la numérisation et les programmes de soutien aux startups.

Le mémorandum a été signé par le président du Conseil d'administration de ZEE, Manuel Francisco Pedro, au siège de DIEZ à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU).

L'accord est le résultat de la stratégie d'internationalisation et de consolidation de la ZEE, en tant que moteur de la diversification économique de l'Angola en augmentant la production nationale et en ouvrant cette production au marché mondial grâce à l'exportation de produits "Made in Angola".