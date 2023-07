Congo-Brazzaville: Filière informatique - Mieux former les jeunes pour répondre à la demande des entreprises

L'informatique touche tous les acteurs d'activités et ses différents métiers évoluent sans cesse. L'exercice des métiers de l'informatique nécessite des compétences et formations spécifiques dispensées depuis quatre ans à l'Université-Marien-Ngouabi (UMNG), à travers une filière créée à cet effet.

La Licence d'informatique de la Faculté des sciences et techniques de l'UMNG est la seule filière de cet établissement public qui forme aux métiers des technologies de l'information et de la communication. L'école a multiplié des partenariats, avec notamment l'Agence française de développement(AFD), l'Expertise France et l'Ambassade de France, pour essayer d'améliorer la qualité de l'offre de formation et de pourvoir l'adapter aux besoins du marché de l'emploi.

En effet, cette filière vient de bénéficier d'un programme de renforcement des capacités des formateurs de l'informatique, grâce au projet Appui à la modernisation de l'enseignement supérieur(Ames) initié par le ministère de tutelle avec le soutien de l'AFD. C'est ainsi que depuis le 3 juillet, près d'une trentaine d'enseignants de cette filière et d'autres établissements à vocation professionnelle reçoivent des formations sur deux disciplines de base en informatique, notamment l'algorithmique combinée à la programmation langage C.

Pour le responsable de la filière, Régis Freguin Babindamana, l'objectif de cette initiative est de doter le Congo des compétences en informatique qui pourront répondre aux besoins des entreprises. Ce maître de conférences Cames en algèbre-cryptologie-codes-applications suit de près l'évolution de cette école en lien avec les exigences du marché de l'emploi. « Il est question d'avoir des enseignants de qualité pour aller vers l'excellence. C'est pour cela que nous organisons cette session de formation des formateurs », a-t- il indiqué.

Cette école forme depuis son ouverture des techniciens supérieurs en informatique, des diplômés en capacité de développer des systèmes et réseaux et des programmeurs informatiques. Un cycle master sera sous peu ouvert au sein de la filière, a confié le responsable du parcours, Régis Freguin Babindamana, qui oeuvre pour le rayonnement de la Licence d'informatique de la Faculté des sciences et techniques de l'UMNG.

Le projet a fait recours à un enseignant expérimenté, Patrice Naudin, de l'Université Poitiers (France) pour partager les connaissances à ses collègues congolais. Le missionnaire français s'est réjoui du fait que les modules dispensés dans cette filière correspondent aux standards et au programme de son université. « Il faut poursuivre cette formation par un master pour avoir une capacité d'évolution. Dans toutes les disciplines, il faut un niveau d'études qui est suffisant pour être capable de s'adapter aux évolutions technologiques », a -t-il signifié.

Le besoin d'instaurer un programme de formation continue au profit des enseignants de l'UMNG a également été exprimé par les participants, à l'instar du Dr Winnie Ossete Ingoba et Dick Hartmann Douma, maître de conférences en physique. Ils exhortent les autorités de tutelle à investir davantage dans ce genre d'initiative dans la perspective de l'adéquation formation-emploi.