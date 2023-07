Congo-Brazzaville: Route Nationale 2 - Lancement des travaux d'aménagements sur l'axe Kintélé-Ignié

La Congolaise des routes(LCR), la société gestionnaire des nationales n°1, n°1 bis et n°2, entend lancer, dès le 15 juillet, les travaux d'entretien entre le marché Kintélé et Ignié(Pool), sur une dizaine de kilomètres.

D'après la concessionnaire LCR, les travaux dureront deux mois, entre juillet et septembre, en trois zones : rond-point marché Kintélé (ancien péage) et doublement RN2 ; RN2 et péage Lifoula ; et péage Lifoula et rond-point Ignié. Des mesures de sécurité vont être imposées durant la période des travaux sur cet axe, en raison de sa proximité avec des commerces et habitations.

Les abords de la route vont être aménagés sur une distance d'au moins 5 mètres de chaque côté de la chaussée, notamment entre le rond-point marché Kintélé et le doublement de la RN2. « Des basculements de la circulation sur une seule voie seront établis entre le doublement de la RN2 et le péage de Lifoula, puis entre le péage de Lifoula et le rond-point d'Ignié. Il sera strictement interdit de doubler », a averti LCR, ajoutant qu'il sera possible de circuler sur les trottoirs.

Dans le sens Brazzaville-Yié, les riverains de la RN2 sont invités à emprunter les voies intérieures de la commune ; les accès seront progressivement rétablis aux riverains au fur et à mesure de l'avancement du chantier, mais il ne sera pas possible d'aller jusqu'à Lifoula avant la fin des travaux. « Un accès spécial sera aménagé pour le cimetière Bouka. Les convois funéraires sont invités à la plus grande prudence et au respect des règles de sécurité au moment de traverser la route », a précisé le communiqué de LCR.

Soulignons que les chantiers similaires sont réalisés par la gestionnaire des routes, notamment la réparation du parapet et du garde-corps, le nettoyage de caniveaux et de dalots, la construction du fossé, le remplacement des panneaux de signalisation, la réparation de la glissière de sécurité, la construction de murs de soutènement maçonnés et de perrés maçonnés. D'après la même source, ces travaux font partie de l'entretien courant dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de concession avec l'État congolais.

Les investissements de la société gestionnaire sur l'ensemble du réseau routier national sont indispensables pour maintenir l'ouvrage en bon état pendant la durée de la concession (trente ans). L'installation des postes de péage, des systèmes de télésurveillance, d'un centre d'appel et d'assistance, ainsi que des systèmes de pesage contribue à assurer la sécurité des usagers et empêche la dégradation avancée de la chaussée.