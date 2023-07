Congo-Brazzaville: Santé/ Département de la Likouala - Evaluation de la revue annuelle du projet Lisungi

Le Comité technique d'évaluation du Projet Lisungi (système de filets sociaux) a évalué, le 12 juillet, à Brazzaville les structures de santé du département de la Likouala en contrat avec le projet lors de l'atelier de la revue annuelle.

L'objectif est d'évaluer les progrès enregistrés, de déceler le dysfonctionnement et goulots d'étranglement afin de corriger tant au niveau central, intermédiaire que périphérique. Il s'agit également de présenter les performances de toutes les structures sous l'approche de financement basé sur la performance.

Le choix porté sur ce département s'explique par le faible taux d'utilisation des services de santé de façon générale, taux d'utilisation des services de santé de la mère à l'enfant, la faible couverture vaccinale 40,19 % en 2018 et 39,80% en 2019 antigène de référence pentavalent 3 : 46,52% en 2018, et 43, 52% en 2019.

Le paludisme est la première cause de morbidité et de mortalité avec un taux de prévalence de 57,94% des cas en 2018, et 68% en 2019 dont 37% décès, explique les organisateurs.

Toutefois, la présence des maladies tropicales négligées telles que la lèpre 22 ; 44 pour 10 000 habitants, le pian et le monkey-pox 15 cas de pian en 2018 et 30 cas de monkey-pox pour 10 000 habitants ont été signalés au cours des travaux.

A cet effet, les perspectives énumérées ont été notamment de mener les stratégies mobiles et avancées de façon intégrée chaque mois afin d'atteindre et couvrir au-delà des kilomètres, d'impliquer les relais communautaires à quelques kilomètres dans les activités de vaccination etc.

Les orateurs ont déploré l'évolution de consommation des subsides tandis que le financement alloué aux structures sanitaires a été consommé à moitié par les unes et presque pas pour les autres.

Recommandations

Les participants ont émis le souhait d'organiser des formations sur la gestion financière et sur la gestion des médicaments, d'accélérer l'intégration de tous les services et indicateurs des paquets minimum d'activité dans tous les centres de santé intégrés et bien d'autres.

Au terme des travaux, une équipe de Task force de dix personnes a été mise en place pour travailler sur le document afin d'intégrer les suggestions.

En rappel, depuis janvier 2022, les structures de santé du département de la Likouala travaillent avec le projet Lisungi qui à son tour a mis à leur disposition un financement du démarrage du projet et les subsides suivant l'approche de financement basé sur la performance.