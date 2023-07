Afrique Centrale: Affaire Koffi Olomidé / Koffi de Brazza - L'audience repoussée pour le 20 juillet

Le report de l'audience pour le 20 juillet devant le président du Tribunal de grande instance statuant en matière de référé, au Palais de justice de Brazzaville serait sollicité par les avocats de Koffi Olomidé qui n'étaient pas prêts pour les plaidoiries.

D'après Me Stève Bagne, l'un des avocats de Prospère Faustin Mouanza, le report a été sollicité par les avocats de Koffi Olomidé qui ne sont pas prêts pour les plaidoiries. D'où, après discussion entre avocats, l'audience initialement prévue pour le 13 juillet est renvoyée au 20 septembre pour les plaidoiries. Et selon les avocats de Koffi Olomidé, l'artiste musicien plaignant (Koffi Olomidé) sera présent à ladite audience.

En effet, dans sa requête adressée au président du Tribunal de grande instance de Brazzaville par le biais de ses avocats, Maîtres Claude Coelho et Yvon Eric Ibouanga, Koffi Olomidé, artiste musicien de renommée internationale dont le succès traverse plusieurs générations, accuse Prospère Faustin Mouanza dit Koffi de Brazza d'utiliser son nom et ses artifices pour obtenir du succès.

Il sollicite sinon exige que l'on interdise à Prospérie Frustin Mouanza de faire usage du nom de Koffi de Brazza. De plus, il sollicite le retrait par Prospère Faustin Mouanza de toutes les oeuvres artistiques qu'il a réalisées sous le pseudonyme de Koffi de Brazza et Rappelle que la décision devait intervenir doit être exécutoire par provision, sans caution et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours.

Pour Me Stève Bagne, avocat de Prospère Faustin Mouanza, l'affaire est en faveur de Koffi de Brazza. Pour lui, la requête de Koffi Olomidé est fondée sur les dispositions de l'article 100 du Code de la famille congolais qui protège le nom patronymique. Or, le nom de Koffi Olomidé, c'est un nom d'artiste et non patronymique. « Il est de notoriété publique que le nom patronymique de l'artiste Koffi Olomidé est Antoine Christophe Agbepa Mumba, né le 13 juillet 1956 à Kinsagani en République démocratique du Congo », a-t-il expliqué.

L'audience prévue pour le 20 juillet est pour les plaidoiries des avocats des deux parties, dont Maîtres Stève Bagne, Bracy Tsiba Mitathy et Anicet Goma Moussahou, avocats de Prospère Faustin Mouanza dit Koffi de Brazza et Maîtres Claude Coelho et Yvon Eric Ibouanga pour Koffi Olomidé.