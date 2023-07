Afrique du Nord: L'UE réitère 'la plus haute importance' qu'elle accorde à son partenariat avec le Maroc en matière de pêche et 'l'intérêt essentiel' qu'elle attache à sa poursuite

Bruxelles — L'Union européenne (UE) a réitéré "la plus haute importance" qu'elle accorde à son partenariat avec le Royaume du Maroc en matière de pêche, et "l'intérêt essentiel" qu'elle attache à sa poursuite "dans un esprit de confiance, de solidarité et d'intérêt mutuel".

Elle a également souligné, dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la 5ème session de la Commission Mixte chargée du suivi de l'Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable, tenue jeudi à Bruxelles, que les relations avec le Maroc dans le domaine de la pêche "s'inscrivent dans un partenariat global et mutuellement bénéfique, qui fait du Maroc et de l'UE des partenaires stratégiques pour la stabilité, le développement et la prospérité dans la région".

Tenue conformément à l'Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre le Maroc et l'Union européenne, cette 5ème session a permis de faire une évaluation globale des quatre années de mise en oeuvre du Protocole de pêche du 18 juillet 2019, et qui arrive à son terme le 17 juillet courant, conformément à son Article 16.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a affirmé, mercredi à Rabat lors d'un point de presse à l'issue de la 3ème Réunion ministérielle du Processus des Etats africains atlantiques, que le Royaume décidera de l'avenir de la coopération avec l'UE dans le domaine de la pêche à la lumière des évaluations propres au gouvernement et en concertation avec les partenaires européens.

M. Bourita a aussi qualifié de "satisfaisante" la mise en oeuvre du Protocole, notant que la coopération a été "positive et mutuellement bénéfique" durant ces quatre années.