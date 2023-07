Cote d'Ivoire: Littérature - 100 discours forts de Dominique Ouattara compilés dans 'Cela vient du coeur !'

« Cela vient du coeur ! » est une compilation de 100 discours forts prononcés de 2011 à 2021 (10 ans) par la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Sélectionnés parmi plus de 1000 discours prononcés par Mme Dominique Ouattara et illustrés par 170 belles photos sectionnées parmi des millions d'images, sont condensés dans un livre par le journaliste Philippe Kouhon.

Ce livre de 416 pages a fait l'objet d'un débat suivi de dédicace le 12 juillet 2023 à Seen Hôtel Abidjan-Plateau. Autour de cet ouvrage préfacé par la ministre Anne Désirée Ouloto, des amoureux de la lecture et amateurs du livre ont, pour ceux qui ne le savent pas, pu appréhender les facettes cachées de la Première dame.

Notamment dans ses différents domaines d'intervention et surtout le coeur qu'elle y met tout en faisant parler ce coeur généreux d'où le titre « Cela vient du coeur ! ». Parce que tout ce qu'elle a fait, continue de faire vient du coeur pour en apaiser d'autres.

« Ce livre est une compilation de discours écrits par elle-même. J'ai juste eu le temps de les compiler. C'est un travail qui a pris deux ans. Dans ce livre, avec l'aide de la direction de communication de la Première dame, nous avons classifié les différents discours par domaine. 20 discours par domaine d'activité », a indiqué l'auteur de « Cela vient du coeur ! ».

%

Le premier chapitre de 20 discours traite de la santé et du social. Le chapitre deux, ce sont des discours prononcés au cours de ses activités liées au Conseil national de sécurité. Pour le troisième chapitre, ce sont des discours liés aux activités de la Première dame portant sur le Fafci. Promotion de la santé maternelle et infantile, pour le quatrième chapitre et le dernier porte sur ses activités socio-culturelles et humaines.

« Cela vient du coeur ! » met également en évidence les engagements et les qualités, les actions, les prix et distinctions de Mme Dominique Ouattara. En somme, les 100 discours sélectionnés qui ont la même valeur que les autres non publiés, démontrent la force de l'engagement d'une femme de coeur qui, par ses actions de terrain, se met au service des populations les plus fragiles, en particulier les femmes et les enfants.

Comme tous les grands discours, ceux que Dominique Ouattara a prononcés écrivent l'histoire d'une Afrique en marche.

L'oeuvre « Cela vient du coeur ! » éditée par Nei-Ceda avec des regards croisés de personnalités font d'elle une oeuvre majeure à parcourir.