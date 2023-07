Sénégal: Inondations - La BNSP va déployer un dispositif de pompage dans 497 zones retenues (officiel)

Dakar — La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) va, au cours de cet hivernage, déployer un dispositif de pompage dans 497 zones sur toute l'étendue du territoire pour lutter contre les inondations, a-t-on appris, jeudi de source officielle.

"La BNSP a prévu au niveau de ses six groupements d'incendie, et de secours, un dispositif de pompage au niveau de 497 zones retenues dont 248 prévus sur des sites d'établissements scolaires", lit-on sur un rapport du ministère de l'Eau l'Assainissement axé sur la prévention et la gestion des inondations.

Ce dispositif entre dans le cadre du "plan d'engagement prévu par la BNSP pour l'hivernage 2023", ajoute le texte, qui indique que la BNSP, une des structures opérationnelles de lutte contre les inondations, "a déjà élaboré son dispositif pour l'hivernage".

Il consiste, dans sa phase une, à la préparation du dispositif de pompage et le maintien en condition du matériel et la logistique, indique le texte.

La deuxième phase, a-t-il poursuivi, porte sur le démarrage des opérations de pompage des eaux, l'assistance et de protection des populations en prévoyant une réserve de logistique pour les situations exceptionnelles qui nécessitent des interventions.

Et en dernier lieu, a-t-il encore relevé, le dispositif de pompage de la BNSP va se résumer à la poursuite du pompage dans les sites d'eaux résiduels, après l'hivernage.

Toutefois, il a signalé qu'avant le déploiement de ce dispositif de pompage, la BNSP effectue "des plans d'engagement, de reconnaissance ou encore de d'écrêtage des bassins majeurs pour diminuer le niveau des eaux résiduelles, avant le lancement des opérations de pompage".

Le chef de l'Etat, Macky Sall a, dans le cadre du suivi du programme national de lutte contre les inondations demandé mercredi en Conseil des ministres, au Premier ministre Amadou Bâ , au ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Sérigne Mbaye Thiam, au ministre chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, Issakha Diop, de prendre toutes les mesures préventives adéquates, en relation avec les autorités administratives et les maires, afin d'accélérer le déploiement des dispositifs de lutte dans les zones retenues ou à intégrer dans la matrice d'actions prioritaires.