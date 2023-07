Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Sénégal et le Togo se retrouvent pour la 5e fois en éliminatoires

Dakar — Le Sénégal retrouvera pour la cinquième fois en plus de 40 ans le Togo en éliminatoires de la Coupe du monde, après les matchs des tours préliminaires de 1978 et 1998 et les qualifications de 2006 et 2022.

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 place en effet le Sénégal dans le groupe B en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud.

Le tirage au sort de ces éliminatoires a été effectué jeudi après-midi, à Abidjan, en marge de la 45e assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Eperviers du Togo avaient éliminé les Lions sur la route de la Coupe du monde 1978, en Argentine. Lors du match aller des tours préliminaires organisés le 17 octobre 1976, le Togo s'était imposé, 1-0. Au match retour, le 31 octobre, les deux équipes avaient fait match nul, 1-1.

Les Togolais avaient alors éliminé les Lions de la course vers cette compétition. Le Sénégal avait pris sa revanche moins d'un an après, en empêchant le Togo d'aller à la CAN 1978. Les Lions s'étaient imposés, 2-1, à Dakar, puis 1-0, à Lomé.

En 1998, 20 ans après, les deux équipes se retrouvaient pour les tours préliminaires de la Coupe du monde en France. Encore une fois, le Togo va priver du Sénégal d'une participation à une compétition mondiale. Les Lions perdent, 2-1, à l'aller, avant de faire match nul, 1-1, au match retour.

%

Lors des qualifications 2006 combinées CAN-Coupe du monde, El Hadji Diouf et ses partenaires vont une nouvelle fois être éliminés par les coéquipiers d'Emmanuel Adebayor, lors des éliminatoires organisées à cet effet. Les Eperviers avaient gagné (3-1) au match aller et (1-0) au match retour à Lomé.

Seize ans après, les hommes d'Aliou Cissé vont reprendre le dessus, en éliminant les joueurs de Paulo Duarte lors des qualifications de la Coupe du monde 2022. La bande à Sadio Mané s'était imposée 2-0 à l'aller à Thiès, mais avait concédé un match nul, 1-1, à Lomé, lors du deuxième tour des éliminatoires.

Le Sénégal et le Togo vont donc se retrouver pour une cinquième confrontation en éliminatoires de Coupe du monde.