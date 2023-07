Sénégal: Trois millions alloués chaque année aux structures sanitaires de Kahène (maire)

Kahéne (Koumpentoum) — Une enveloppe de trois millions de francs Cfa est allouée chaque année aux structures sanitaires de la commune de Kahéne (Tambacounda,est), pour l'achat de produits pharmaceutiques, a indiqué à le maire de cette localité, Mamady Thiam.

« Le budget alloué à ce secteur s'élevait à un million de francs réparti entre les trois trois postes de santé et les 12 cases de santé par l'ancienne équipe municipale. Aujourd'hui, ce budget est porté à trois millions de francs", a précisé le maire dans un entretien avec l'APS.

Cette somme, a expliqué M. Thiam, est surtout utilisée pour l'achat de produits pharmaceutiques, afin d'aider les populations démunies de la commune du département de Koumpentoum.

Il a indiqué que la mairie aide au recrutement d'agents de sécurité pour les postes de santé. « La commune a procédé à la construction de plusieurs cases de santé, de maternités dans des villages qui n'en disposaient pas", a-t-il fait savoir.

Il a annoncé la construction de deux nouvelles cases de santé, à Médina Kanel Malick, à Gounta Toucouleur, dans le cadre du Programme national de développement local (PNDL), à hauteur de 20 millions de francs avec un apport de 2 millions de francs de la municipalité.

"Nous avons trois postes de santé, à Kahéne, à Kaba et à Kanouma", a indiqué Mamady Thiam, précisant que le poste de santé de Kanouma a été construit par le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

Le PUMA a fait un investissement de taille avec cette infrastructure équipée et clôturée, et constituée d'une maternité, d'une infirmerie et de deux logements pour la sage-femme et l'infirmier chef de poste, a-t-il salué.

La commune de Kahéne fait partie de l'arrondissement de Bamba Thialène (région de Tambacounda). Elle couvre une superficie de 487 kilomètre carrés et compte 44 villages et hameaux. La commune est peuplée de wolofs, de peuls, de sérères, de dialounkés et de mandingues.