Gabon: Déclaration du Bloc des Indépendants Agricoles (BIA)

Bloc des Indépendants agriculteurs est une dynamique constituée des Gabonaises et Gabonais ayant à coeur le développement du pan agricole au Gabon, par les autochtones, pour une alimentation saine et équilibrée, socle de la bonne santé des populations Gabonaises, et la réduction de la pauvreté dans les milieux ruraux et urbains.

Conscient de ce que les Gabonais en général n'ont aucune maîtrise de la nourriture qui leur est servie dans l'assiette, parce que la grande partie de ce qu'ils consomment est essentiellement le fruit des importations

Conscient des dangers encourus du fait de l'importation massive des denrées alimentaires sur le territoire national, notamment sur le plan sanitaire, le BIA met la sécurité alimentaire au coeur de ses préoccupations

Soucieux de parvenir à un modèle agricole à même de couvrir les besoins locaux en cultures vivrières made in Gabon, le BIA a librement décidé pour le compte des élections générales de 2023 au Gabon, d'investir des candidats aux élections législatives et locales dans quelques circonscriptions électorales du pays, dans l'optique de la mise en oeuvre de sa feuille de route pour une autosuffisance alimentaire effective.

Par ailleurs, le BIA fait le choix d'accompagner tout candidat crédible à l'élection présidentielle dont le projet de société s'accommoderait avec sa vision et qui soit apte à apporter un soutien multiforme à son engagement politique sur le terrain, avant, pendant et après la campagne électorale.

%

Au moment où le Gabon se trouve à la croisée des chemins, avec un taux de chômage record chez les jeunes, et une paupérisation galopante de la majeure partie du peuple, nul n'est besoin de rappeler qu'il a été démontré historiquement que l'agriculture génère un surplus de travail, d'épargne et de devises étrangères qui facilitent la croissance d'autres secteurs. d'activités.

Dans la même veine, la croissance agricole contribue proportionnellement plus au développement économique que ne le fait la croissance industrielle, parce que les effets multiplicateurs de la croissance agricole sur l'économie nationale sont plus importants.

En effet, des études ont montré que l'agriculture est le secteur le plus efficace pour réduire la pauvreté rurale et urbaine, et par conséquent de la réduction de la pauvreté. Cela passe nécessairement par le développement des voies de communication pour une meilleure évacuation des productions.

Le BIA met l'accent sur l'agriculture dans le but d'améliorer les revenus pour une meilleure qualité de vie, sans ralentir la croissance, car le processus de développement dans son ensemble a un besoin crucial de politique agricole adéquate.

Ne serait-il pas opportun de renouer avec une ancienne politique qui avait cours jadis au sein de l' éducation nationale qui consistait à inciter les élèves du primaire et du secondaire à l'apprentissage des métiers de la terre ?

Le BIA, promouvoir l'agriculture comme vecteur de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté au Gabon.

Hermann Cohen MOUNDOUNGUIDI MABOUDI,