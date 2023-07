Sénégal: Signature de conventions avec cinq radios de la banlieue pour sensibiliser sur les enjeux de l'assainissement

Pikine — Le Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement (CRAJHEA) a signé des conventions de partenariat avec cinq radios communautaires des départements de Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Keur Massar, dans la banlieue de Dakar, en vue de mieux vulgariser les questions d'assainissement et aider les décideurs à prendre les bonnes décisions.

"Nous avons signé des conventions de partenariat avec cinq radios basées dans les quatre départements de la banlieue de Dakar (Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque), pour faire de larges débats sur les questions d'assainissement", a expliqué Moussa Thiam, coordonnateur du CRAJHEA.

S'exprimant lors d'une séance de briefing avec des journalistes, M. Thiam a déclaré que ce partenariat va permettre aux divers acteurs de poser "les vraies questions, remonter les vrais problèmes, proposer des solutions".

"Cette démarche va permettre aux décideurs d'agir convenablement pour soulager nos populations", a ajouté le coordonnateur du CRAJHEA, également correspondant de la radio privée Sud-Fm dans la banlieue de Dakar.

Il a souligné que cette collaboration entre sa structure et ces cinq radios communautaires de la grande banlieue a été facilitée par l'ONG IBP (International Budget Partnership) dirigée au Sénégal par Maleine Niang.

"Le CRAJHEA, avec son expertise, jouera un rôle clé dans le renforcement des capacités des journalistes et la création de contenus pertinents et informatifs, en fournissant notamment des informations et des conseils", a assuré Moussa Thiam.