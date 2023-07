Sénégal: Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées de la ville de Dakar - Les subventions virées « dans les meilleurs délais » (responsable)

Dakar — La ville de Dakar a donné des assurances aux bénéficiaires du Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées de la mairie de capitale sénégalaise, assurant que les subventions qui leur sont destinées vont être virées »dans les meilleurs délais ».

« Les fonds destinés au +Fonds d'appui aux initiatives culturelles privées+ ne souffrent d'aucun problème à ce jour et la direction de l'administration et des finances travaille avec le Trésor public par le biais des recettes perceptions municipales pour que les virements puissent être faits dans les meilleurs délais », peut-on lire dans un communiqué signé du directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, Makhtar Diao.

Ce communiqué répond à une sortie des bénéficiaires réclamant le versement des subventions qui leur ont été promises pour 2022.

Selon le directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, le maire adjoint de Dakar, Pape Maouloud Diakhaté, est en train de travailler « pour que les subventions soient mises à̀ disposition dès que possible sans attendre les prochains virements de crédits prévus entre octobre et novembre 2023 ».

Il affirme que contrairement à ce qui a été avancé, la représentante de la Direction administrative et financière (DAF) de la mairie de Dakar « n'a jamais dit que les fonds n'étaient plus disponibles, mais a plutôt expliqué que le prochain virement des crédits au sein de la ville de Dakar était prévu entre octobre et novembre 2023 ».

Makhtar Diao reconnait un « retard » dans le virement des subventions aux bénéficiaires, mais cela tiendrait au fait que plusieurs bénéficiaires ont tardé à enregistrer leur convention et cela a négativement impacté les délais de traitement des dossiers.