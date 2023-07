Congo-Kinshasa: Le Centre Carter prêt à déployer une mission d'observation électorale à long terme en RDC

S'estimant travailler en toute transparence et n'avoir rien à cacher, le bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni), sous le leadership de son Président, Denis Kadima, a toujours ouvert ses portes à toutes les parties prenantes congolaises ainsi qu'à la communauté internationale. C'est dans ce sens qu'en prévision de prochaines élections, ce bureau a recommandé aux uns et autres d'aligner des observateurs et témoins pendant toutes les procédures ayant trait aux élections.

Pour ce bureau, très souvent des critiques sont faites à l'endroit de la Ceni alors que personne n'est en mesure de prouver ce qu'on avance. Et, la raison de ce comportement est facile à comprendre : l'absence des témoins et observateurs qui pouvaient faire un monitoring convenable. Même la plus grande mission d'observation congolaise, qui reste le duo Cenco - ECC, n'a jamais aligné plus de 4% d'observateurs sur toute l'étendue de la République. Avec une telle observation, il est tout à fait normal que les spéculations prennent le dessus sur la réalité. C'est dans cette optique que Denis Kadima a accordé une audience à une délégation du Centre Carter en vue d'un possible déploiement d'une mission d'observation électorale internationale à

long terme. Cet entretien, qui a eu lieu hier jeudi 13 juillet, a tourné autour des préparatifs des élections générales de décembre 2023, particulièrement sur la possibilité de cette organisation

non-gouvernementale américaine de mandater une mission d'observation électorale internationale en RDC.

A l'issue des échanges la délégation, conduite par le professeur Edward MCMAHON, a confirmé s'être informée sur la situation préélectorale afin d'étudier la possibilité de dépêcher une mission d'observation internationale. C'est dans ce contexte qu'elle est en contact avec toutes les parties prenantes au processus électoral en cours.

Edward MCMAHON a apprécié à leur juste valeur que les explications reçues du Président de la CENI concernant le déroulement du processus électoral, avant de relever l'importance d'une mission d'observation électorale à long terme.

Selon lui, il y a eu des discussions très fructueuses avec Denis Kadima et ses collaborateurs. Ces derniers ont fourni des détails sur l'état actuel des préparatifs des élections prévues cette année. Il s'est dit très heureux d'avoir reçu de la part de la CENI, une invitation pour envoyer une mission d'observation. Voilà pourquoi il envisage que cette mission d'observation soit à long terme pour bien connaître les réalités du processus électoral en RDC.