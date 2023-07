Madagascar: Conférence sur la malgachéité - La première conférence interdisciplinaire à l'UNA

Ces deux dernières années, l'Université d'Antsiranana, en l'occurrence la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, s'investit dans la vulgarisation de ses recherches. Mettre en avant l'aspect spécifique de la région est l'un des points majeurs des enseignants.

L'amphi-chocolat de la Faculté des lettres humaines à l'Université d'Antsiranana était bondé d'étudiants, hier jeudi 13 juillet 2023. La conférence sur « la malgachéité entre oralité, légende, histoire et biodiversité du Nord de Madagascar », livrée par les trois conférenciers, Dr Juliana Lovatiana, maître de conférence en Littérature francophone, Masinjara Elida, doctorante, responsable de la Mention Histoire et géographie, et Issouf Heridiny, historien de formation et journaliste culturel de fonction, a suscité la curiosité des jeunes universitaires. L'événement devait être organisé au mois de juin dernier, à l'occasion du « mois de la valorisation de la langue malagasy », mais suite à un chevauchement de programme, l'activité a été reportée.

En effet, cette année, c'était la première conférence prônant l'interdisciplinarité à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antsiranana. À 9h20, à la suite de la prise de parole de la modératrice, Dr Aimeline Rasoanantenaina, Dr Juliana Lovatiana a présenté « Paul Congo ou conteur de la jeunesse malagasy ». Décédé le 4 février 2023, ce conteur a laissé un héritage linguistique. Ses oeuvres orales sont toujours d'actualité. Par ailleurs, la conférencière a traité d'une manière littéraire le récit du penseur qui était un grand féru des traditions. « Les contes de Paul Congo sont toujours légitimes » a-t-elle certifié en répondant à une question pertinente d'un étudiant perspicace. L'historien-Journaliste, Issouf Heridiny, quant à lui, est revenu dans le passé. « Zily Boana et Ahmad Fascène, entre légende et histoire », était l'intitulé de son thème.

Deux personnages oubliés de l'histoire, qui ont pourtant marqué leur époque. Passionné par l'histoire des vies, il retrace la chronologie de celle de Zily Boana, qu'il qualifie comme l'incarnation du royaume sakalava. Ayant vécu à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ce guerrier sakalava a participé aux razzias effectuées dans le Canal de Mozambique. Ensuite, le doctorant en Histoire enchaîne avec l'itinéraire historique d'Ahmad Fascène, un marchand d'esclaves, du temps de Safy Mozongo. Actuellement, un quartier de Nosy-Be porte son nom, cependant, rares sont les habitants qui connaissent l'histoire de ce colon, venant de la corne de l'Afrique. La géographe Elida Masizara a pris le relais, décortique le sujet « Conservation d'Amparimilay ».

En vérité, Amparimilay est actuellement Nosy Mitsio, une île chargée d'histoire. À la fois lieu de mémoire et zone cultuelle pour le groupe humain Antakarana, cette zone a été conservée depuis 1840. « Nos ancêtres ont su conserver la nature. Du temps de Tsimiharo I, il n'y avait pas d' ONG. Ainsi, la tradition contribue à la protection de l'environnement », a-t-elle attesté. Évidemment, l'objectif de cette conférence enrichissante est de démontrer aux jeunes l'importance des us et coutumes malgaches, de la zone Nord, en particulier.

De leur côté, les étudiants ont été conscients de la valeur de l'héritage laissée par les anciens. De ce fait, ils souhaitent la tenue de conférences du même genre dans l'avenir. Bien entendu, les organisateurs promettent une autre encore plus développée. « Les étudiants ont besoin de ce genre d'événement, car c'est à travers des expositions, conférences et d'autres activités scientifiques que les universitaires puisent leurs ressources », a expliqué Elida Masinjara.