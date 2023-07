Madagascar/Ghana: Football / Eliminatoires Coupe du monde - Madagascar dans le groupe I du Mali et du Ghana

Les matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026, Etats-Unis, Canada et Mexique sont un peu le remake des éliminatoires de la CAN 2023 pour Madagascar. La Grande île hérite du Mali, du Ghana, de la République centrafricaine, des Comores et du Tchad.

Un groupe très relevé. Madagascar a été tiré dans le groupe I à l'issue du tirage au sort des éliminatoires africaines du Mondial 2026 de football qui s'est déroulé, hier, à Abidjan aux côtés du Mali, du Ghana, de la République Centrafricaine, des Comores et du Tchad. Les Barea de Madagascar jouent gros pour ces qualifications. Comme lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Madagascar retrouve la République centrafricaine et le Ghana. Dans ce groupe I, il y aura aussi le derby de l'Océan Indien entre les Barea et les Coelacanthes des Comores. Les deux sélections se retrouveront avant le début de la campagne du Mondial à l'occasion des Jeux des Iles de l'Océan Indien. Le sélectionneur des Barea qui va aborder ces éliminatoires n'est pas encore connu, car le contrat de l'actuel entraîneur de l'équipe, Roro Rakotondrabe, prendra fin lors des éliminatoires de la CAN 2023.

Pour la Coupe du monde qui passe pour la première fois à 48 équipes, le continent africain aura droit à 9 représentants qualifiés directement. Les nations africaines ont été réparties en 9 poules de 6 équipes. Les quatre meilleurs deuxièmes des poules joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur de ce tournoi participera à un deuxième et dernier barrage de la FIFA auxquels prendront part cinq autres équipes. Les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du monde, précise la CAF. La prochaine édition de la Coupe du monde sera co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

%

Les groupes

Groupe A : Djibouti / Éthiopie / Sierra Leone / Guinée Bissau / Burkina Faso / Égypte

Groupe B : Soudan du Sud / Soudan / Togo / Mauritanie / RDC / Sénégal

Groupe C : Lesotho / Rwanda / Zimbabwe / Bénin / Afrique du Sud / Nigeria

Groupe D : Maurice / Eswatini / Libye / Angola / Cap-Vert / Cameroun

Groupe E : Maroc / Érythrée / Niger / Tanzanie / Congo / Zambie

Groupe F : Seychelles / Burundi / Gambie / Kenya / Gabon / Côte d'Ivoire

Groupe G : Somalie / Botswana / Mozambique / Ouganda / Guinée / Algérie

Groupe H : São Tomé-et-Príncipe / Liberia / Malawi / Namibie / Guinée équatoriale / Tunisie

Groupe I : Tchad / Comores / Centrafrique / Madagascar / Ghana / Mali